Olympiacos vs. Real Madrid, sigue el en vivo del partido de los merengues por la quinta fecha de la Champions

El Real Madrid visita este miércoles al Olympiacos de Grecia por la quinta jornada de la Liga de Campeones 2025. Los dirigidos por el español Xabi Alonso llegan a este compromiso con la obligación de conseguir su cuarta victoria en el certamen más importante del Viejo Continente.

Los merengues llegan a este duelo con tres partidos consecutivos sin conocer la victoria: dos en Liga y uno en Champions. Justamente, el último encuentro de los blancos en la Liga de Campeones fue la derrota frente al Liverpool en Anfield por 0-1.

Para este encuentro, el cuadro del Real Madrid tendrá que improvisar en su defensa, debido a que no podrá contar con Huijsen, Rüdiger, Militao, Carvajal y Alaba, por lo que tendrá que utilizar una línea defensiva inédita.

De momento, los merengues cosechan tres victorias en cuatro jornadas, por lo que una victoria frente a los griegos los metería en la lucha por los primeros lugares de la clasificación general.

Por su parte, el cuadro del Olympiacos llega al encuentro con dos puntos, producto de dos empates y dos derrotas. El partido está programado para las 14:00 horas en el estadio Georgios Karaiskakis.