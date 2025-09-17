Olympiacos y Pafos igualaron sin goles en el marcador

Olympiacos tuvo un 66% de posesión por el 34% de su rival y también registró más disparos (18), pero eso no logró convertirlo en anotaciones y el encuentro terminó con un empate.
Panagiotis Retsos se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Olympiacos fue importante al quitar 3 balones.
Otro jugador importante en el partido fue Pepe. El mediocampista de Pafos acertó 22 pases correctos y quitó 2 pelotas.
El director técnico de Olympiacos, José Luis Mendilibar, planteó una estrategia 4-5-1 con Alexandros Paschalakis en el arco; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega en la línea defensiva; Dani García, Santiago Hezze, Gabriel Strefezza, Chiquinho y Daniel Podence en el medio; y Ayoub El Kaabi en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Juan Carcedo se pararon con un esquema 3-5-2 con Michael Neofytos bajo los tres palos; Derrick Luckassen, David Luiz y David Goldar en defensa; João Correia, Pepe, Ivan Sunjic, Vlad Dragomir y Bruno Felipe en la mitad de cancha; y Jajá y Nany Dimata en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Georgios Karaiskakis fue István Kovács.
Olympiacos visitará a Arsenal en la próxima jornada. Por el lado de Pafos jugará de local frente a Bayern Múnich.
Cambios en Olympiacos
- 45′ 2T – Salieron Dani García por Christos Mouzakitis y Gabriel Strefezza por Mehdi Taremi
- 60′ 2T – Salió Rodinei por Costinha
- 74′ 2T – Salió Santiago Hezze por Stavros Pnevmonidis
- 75′ 2T – Salió Lorenzo Pirola por Giulian Biancone
Amonestados en Olympiacos:
- 19′ 1T Dani García (Conducta antideportiva), 35′ 1T Lorenzo Pirola (Conducta antideportiva) y 26′ 2T Mehdi Taremi (Conducta antideportiva)
Cambios en Pafos
- 32′ 1T – Salieron David Luiz por Kostas Pileas y Nany Dimata por Mislav Orsic
- 76′ 2T – Salieron Jajá por Ken Sema y João Correia por Bruno Langa
- 85′ 2T – Salió Vlad Dragomir por Anderson Silva
Amonestados en Pafos:
- 14′ 1T Bruno Felipe (Conducta antideportiva) y 43′ 2T Bruno Langa (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Expulsado en Pafos:
- 24′ 1T Bruno Felipe (Roja por doble amarilla)