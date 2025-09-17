Olympiacos y Pafos igualaron sin goles en el marcador

Pafos sacó un empate sin goles en el estadio Georgios Karaiskakis ante Olympiacos, en el juego por la fecha 1 de la Champions.

Olympiacos tuvo un 66% de posesión por el 34% de su rival y también registró más disparos (18), pero eso no logró convertirlo en anotaciones y el encuentro terminó con un empate.

Panagiotis Retsos se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Olympiacos fue importante al quitar 3 balones.

Otro jugador importante en el partido fue Pepe. El mediocampista de Pafos acertó 22 pases correctos y quitó 2 pelotas.

El director técnico de Olympiacos, José Luis Mendilibar, planteó una estrategia 4-5-1 con Alexandros Paschalakis en el arco; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega en la línea defensiva; Dani García, Santiago Hezze, Gabriel Strefezza, Chiquinho y Daniel Podence en el medio; y Ayoub El Kaabi en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Juan Carcedo se pararon con un esquema 3-5-2 con Michael Neofytos bajo los tres palos; Derrick Luckassen, David Luiz y David Goldar en defensa; João Correia, Pepe, Ivan Sunjic, Vlad Dragomir y Bruno Felipe en la mitad de cancha; y Jajá y Nany Dimata en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Georgios Karaiskakis fue István Kovács.

Olympiacos visitará a Arsenal en la próxima jornada. Por el lado de Pafos jugará de local frente a Bayern Múnich.

Cambios en Olympiacos

45′ 2T – Salieron Dani García por Christos Mouzakitis y Gabriel Strefezza por Mehdi Taremi

60′ 2T – Salió Rodinei por Costinha

74′ 2T – Salió Santiago Hezze por Stavros Pnevmonidis

75′ 2T – Salió Lorenzo Pirola por Giulian Biancone

Amonestados en Olympiacos:

19′ 1T Dani García (Conducta antideportiva), 35′ 1T Lorenzo Pirola (Conducta antideportiva) y 26′ 2T Mehdi Taremi (Conducta antideportiva)

Cambios en Pafos

32′ 1T – Salieron David Luiz por Kostas Pileas y Nany Dimata por Mislav Orsic

76′ 2T – Salieron Jajá por Ken Sema y João Correia por Bruno Langa

85′ 2T – Salió Vlad Dragomir por Anderson Silva

Amonestados en Pafos:

14′ 1T Bruno Felipe (Conducta antideportiva) y 43′ 2T Bruno Langa (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Expulsado en Pafos: