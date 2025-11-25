Olympique de Marsella se lo dio vuelta a Newcastle United y le ganó 2 a 1

Por la fecha 5 de la Champions, O. Marsella hizo gala de su supremacía frente a Newcastle. Fue un partido inolvidable en el que Pierre Aubameyang cambió el rumbo del juego para O. Marsella con dos goles de jugada (0’ y 4’ del segundo tiempo), a pesar de que Newcastle tomó la delantera con un tanto de Harvey Barnes (minuto 5 de la primera etapa) tras una jugada.

La figura del encuentro fue Pierre Aubameyang. El delantero de Olympique de Marsella convirtió 2 goles, pateó 8 veces al arco ante Newcastle United y dio 12 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio el Velodromo fue Gerónimo Rulli. El arquero de Olympique de Marsella tuvo un gran rendimiento frente a Newcastle United debido a que atajó 8 disparos y realizó 23 pases correctos.

El entrenador de O. Marsella, Roberto De Zerbi, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Gerónimo Rulli en el arco; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi y Emerson Palmieri en la línea defensiva; Tim Weah, Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Höjbjerg, Darryl Bakola y Igor Paixão en el medio; y Mason Greenwood y Pierre Aubameyang en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Eddie Howe se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Nick Pope bajo los tres palos; Valentino Livramento, Malick Thiaw, Fabian Schär y Dan Burn en defensa; Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Joe Willock en la mitad de cancha; y Jacob Murphy, Anthony Gordon y Harvey Barnes en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Maurizio Mariani.

O. Marsella visitará a U. Saint-Gilloise en la próxima jornada, mientras que Newcastle visitará a Bayer Leverkusen en el estadio BayArena.

Cambios en Olympique de Marsella

61′ 2T – Salió Darryl Bakola por Matthew O´Riley

87′ 2T – Salió Mason Greenwood por Angel Gomes

91′ 2T – Salió Pierre Aubameyang por Robinio Vaz

Amonestados en Olympique de Marsella:

2′ 1T Leonardo Balerdi (Conducta antideportiva), 35′ 1T Darryl Bakola (Simular una infracción), 6′ 2T Emerson Palmieri (Conducta antideportiva), 21′ 2T Mason Greenwood (Conducta antideportiva) y 38′ 2T Arthur Vermeeren (Conducta antideportiva)

Cambios en Newcastle United

59′ 2T – Salió Valentino Livramento por Lewis Hall

60′ 2T – Salieron Fabian Schär por Anthony Elanga y Jacob Murphy por Lewis Miley

71′ 2T – Salió Anthony Gordon por Nick Woltemade

72′ 2T – Salió Joe Willock por Jacob Ramsey

Amonestados en Newcastle United: