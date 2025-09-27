Olympique de Marsella vs Ajax: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

A partir de las 13:00 horas el próximo martes 30 de septiembre, Ajax visita a Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions.

Así llegan Olympique de Marsella y Ajax

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions

Olympique de Marsella recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Real Madrid.

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax cayó derrotado 0 a 2 ante Inter.

Horario Olympique de Marsella y Ajax, según país