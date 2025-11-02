Olympique de Marsella vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

Olympique de Marsella recibirá a Atalanta, en el marco de la fecha 4 de la Champions, el próximo miércoles 5 de noviembre a partir de las 14:00 horas, en el estadio el Velodromo.

Así llegan Olympique de Marsella y Atalanta

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions

Olympique de Marsella sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Sporting Lisboa. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Slavia Praga. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Horario Olympique de Marsella y Atalanta, según país