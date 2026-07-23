Ondea de nuevo la bandera de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una delegación histórica

El acto marcó el regreso del país a esta competencia con sus símbolos nacionales, después de que en la edición de San Salvador 2023 sus deportistas compitieran bajo la representación de Centro Caribe Sports debido a la suspensión impuesta al Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

La suspensión fue levantada provisionalmente por el Comité Olímpico Internacional (COI) en marzo del 2024, lo que permitió que Guatemala volviera a competir con su bandera en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En Santo Domingo, Guatemala está representada por una delegación de 480 deportistas —213 mujeres y 267 hombres—, la más numerosa en la historia del país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, según el Comité Olímpico Guatemalteco. La competencia se disputa del 24 de julio al 8 de agosto y reúne a atletas de 38 de los 40 deportes incluidos en el programa oficial.

🇬🇹 La bandera de Guatemala ya ondea en la Villa Centroamericana y del Caribe.

Un símbolo de todo el trabajo, compromiso y dedicación de quienes representarán al país. 💙🤍💙#GuatemalaEnSantoDomingo2026 pic.twitter.com/xLmAtylJ1D — C O G (@COGuatemalteco) July 23, 2026

La delegación fue inscrita con los tres medallistas olímpicos en la historia de Guatemala: Adriana Ruano, campeona olímpica en foso femenino de tiro con armas de caza en París 2024; Jean Pierre Brol, medallista de bronce en foso masculino en esos mismos Juegos, y el marchista Erick Barrondo, ganador de la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha de Londres 2012. Sin embargo, la Federación Deportiva Nacional de Atletismo informó que Barrondo no competirá en Santo Domingo debido a la cancelación de la prueba masculina de maratón marcha.

De acuerdo con el COG, la comitiva supera en número a las que asistieron a Mayagüez 2010, integrada por 416 deportistas, y Barranquilla 2018, con 428 atletas.

También integra la delegación el badmintonista Kevin Cordón, ganador de ocho medallas de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los abanderados de Guatemala serán la taekwondoísta María Alejandra Higueros, número uno del ranking mundial de freestyle poomsae, y el nadador Erick Gordillo, quien conquistó tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.