Osasuna dominó a Rayo Vallecano con un 2-0 en un partido electrizante

En el duelo válido por la fecha 4, los Rojillos no tuvieron dificultades para manejar el juego en el estadio el Sadar y dejaron con las manos vacías a Rayo con un marcador de 2-0. El primer gol fue convertido por el delantero Raul García a los 14 minutos de la primera mitad, seguido por la anotación de Iker Benito en el minuto 31 del segundo tiempo que aseguró la victoria de Osasuna.

Un momento destacado del partido fue el gol de Iker Benito en el minuto 31 del segundo tiempo. Tras recibir una asistencia en el semicírculo de Jon Moncayola, el delantero filtró con un duro remate el balón en el palo derecho, que entró al fondo del arco contrario.

El delantero Jorge de Frutos de Rayo Vallecano estrelló un disparo en el poste en el minuto 38 del primer tiempo y se perdió la posibilidad de empatar el partido.

Pese a que Rayo Vallecano tuvo más llegadas, no tuvo su puntería afinada y perdió con un total de 19 remates, de los cuales 11 fueron al arco, 1 terminó en el poste y 7 acabó fuera.

El protagonismo de Unai López lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Rayo Vallecano efectuó 85 pases correctos, recuperó 5 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

También fue clave en el estadio el Sadar, Isaac Palazón. El volante de Rayo Vallecano se destacó frente a Osasuna ya que dio 117 pases correctos.

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Sergio Herrera en el arco; Valentin Rosier, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz y Abel Bretones en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró, Víctor Muñoz y Aimar Oroz en el medio; y Raul García en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Iñigo Perez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe y Pep Chavarría en defensa; Pathé Ciss, Unai López, Isaac Palazón, Pedro Díaz y Álvaro García en la mitad de cancha; y Jorge de Frutos en la delantera.

El partido en el estadio el Sadar fue dirigido por el árbitro César Soto Grado.

Por la próxima fecha, los Rojillos visitarán a Atlético de Madrid. Por otro lado, Rayo visitará a Levante.

El local está en el décimo segundo puesto con 10 puntos, mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Osasuna

59′ 2T – Salieron Raul García por Ante Budimir y Víctor Muñoz por Rubén García

70′ 2T – Salió Aimar Oroz por Iker Benito

Amonestados en Osasuna:

23′ 1T Aimar Oroz (Conducta antideportiva), 42′ 1T Alejandro Catena (Discutir con un rival) y 26′ 2T Abel Bretones (Conducta antideportiva)

Cambios en Rayo Vallecano

64′ 2T – Salieron Unai López por Alexandre Alemão y Álvaro García por Sergio Camello

80′ 2T – Salieron Florian Lejeune por Samu Becerra y Pedro Díaz por Óscar Trejo

9′ 1T – Salió Luiz Felipe por Jozhua Vertrouwd

Amonestados en Rayo Vallecano: