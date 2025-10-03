Osasuna se impone con remontada 2-1 sobre Getafe, tras un gol agónico

Alejandro Catena se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Osasuna fue importante por convertir 1 gol y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.
También fue importante Borja Mayoral. El delantero de Getafe marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 17 pases correctos.
El director técnico de Osasuna, Alessio Lisci, planteó una estrategia 5-3-2 con Sergio Herrera en el arco; Valentin Rosier, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz y Abel Bretones en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró y Moi Gómez en el medio; y Ante Budimir y Víctor Muñoz en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por José Bordalás se pararon con un esquema 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar y Diego Rico en defensa; Luis Milla, Mauro Arambarri y Mario Martín en la mitad de cancha; y Alex Sancris y Borja Mayoral en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio el Sadar fue Javier Alberola Rojas.
Los Rojillos visitarán a Atlético de Madrid en la próxima jornada. Por el lado de el Geta jugará de local frente a Real Madrid.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 10 puntos y en el décimo primer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 11 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.
Cambios en Osasuna
- 65′ 2T – Salió Juan Cruz por Raul García
- 83′ 2T – Salió Víctor Muñoz por Kike Barja
- 91′ 2T – Salió Rubén García por Jorge Herrando
Amonestado en Osasuna:
- 47′ 2T Kike Barja (Demorar el juego)
Cambios en Getafe
- 45′ 2T – Salieron Abdelkabir Abqar por Djené Dakonam, Mario Martín por Yvan Neyou y Lucas Torró por Rubén García
- 73′ 2T – Salió Alex Sancris por Coba da Costa
- 74′ 2T – Salió Borja Mayoral por Juanmi
Amonestados en Getafe:
- 36′ 1T Mario Martín (Conducta antideportiva), 18′ 2T Luis Milla (Conducta antideportiva), 20′ 2T Yvan Neyou (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Coba da Costa (Conducta antideportiva)