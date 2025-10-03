Osasuna se impone con remontada 2-1 sobre Getafe, tras un gol agónico

El partido disputado en el estadio el Sadar resultó en una amarga derrota para el Geta por 2 a 1 en el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga. Getafe tomó la iniciativa y se puso en ventaja al minuto 22′ del primer tiempo con un gol de jugada de Borja Mayoral. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió y Osasuna remontó con éxito el marcador. Primero, con un disparo de Abel Bretones (47′ de la primera mitad), y luego, con otro tanto de Alejandro Catena, esta vez de cabeza, transcuridos 44′ de la segunda etapa.

Alejandro Catena se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Osasuna fue importante por convertir 1 gol y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

También fue importante Borja Mayoral. El delantero de Getafe marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 17 pases correctos.

El director técnico de Osasuna, Alessio Lisci, planteó una estrategia 5-3-2 con Sergio Herrera en el arco; Valentin Rosier, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz y Abel Bretones en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró y Moi Gómez en el medio; y Ante Budimir y Víctor Muñoz en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por José Bordalás se pararon con un esquema 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar y Diego Rico en defensa; Luis Milla, Mauro Arambarri y Mario Martín en la mitad de cancha; y Alex Sancris y Borja Mayoral en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Sadar fue Javier Alberola Rojas.

Los Rojillos visitarán a Atlético de Madrid en la próxima jornada. Por el lado de el Geta jugará de local frente a Real Madrid.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 10 puntos y en el décimo primer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 11 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Osasuna

65′ 2T – Salió Juan Cruz por Raul García

83′ 2T – Salió Víctor Muñoz por Kike Barja

91′ 2T – Salió Rubén García por Jorge Herrando

Amonestado en Osasuna:

47′ 2T Kike Barja (Demorar el juego)

Cambios en Getafe

45′ 2T – Salieron Abdelkabir Abqar por Djené Dakonam, Mario Martín por Yvan Neyou y Lucas Torró por Rubén García

73′ 2T – Salió Alex Sancris por Coba da Costa

74′ 2T – Salió Borja Mayoral por Juanmi

Amonestados en Getafe: