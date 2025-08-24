Osasuna venció a Valencia 1 a 0 en el estadio el Sadar

Una sola anotación de los Rojillos determinó el resultado del partido durante la fecha 2 de la Liga, garantizando una victoria por 1-0 sobre los Ches en el estadio el Sadar. En el minuto 8 del primer tiempo, Ante Budimir aseguró la victoria para los Rojillos.

Un pase de Valentin Rosier, terminó en la cabeza del delantero frente a la portería custodiada por Julen Agirrezabala Astúlez, que no pudo hacer nada.

Osasuna tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Víctor Muñoz, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 38 minutos de la primera etapa.

Jon Moncayola fue la figura del partido. El mediocampista de Osasuna acertó 40 pases correctos, quitó 2 pelotas y remató al arco 3 veces.

También fue importante Ante Budimir. El delantero de Osasuna marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 7 pases correctos.

El delantero Raul García de Osasuna sacó a bailar al defensor César Tárrega de Valencia y le tiró un caño a los 84 minutos de la segunda etapa.

El director técnico de Osasuna, Alessio Lisci, planteó una estrategia 4-5-1 con Sergio Herrera en el arco; Valentin Rosier, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Juan Cruz en la línea defensiva; Lucas Torró, Jon Moncayola, Moi Gómez, Aimar Oroz y Víctor Muñoz en el medio; y Ante Budimir en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Carlos Corberán se pararon con un esquema 4-5-1 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Dimitri Foulquier, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en defensa; Pepelu, Javi Guerra, Luis Rioja, Daniel Raba y Diego López en la mitad de cancha; y Arnaut Danjuma en la delantera.

El árbitro Jesús Gil Manzano fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha los Rojillos visitarán a Espanyol y los Ches jugarán de local frente a Getafe en el estadio Mestalla.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 3 puntos y en el décimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 1 unidad y ocupa el décimo cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Osasuna

61′ 2T – Salió Víctor Muñoz por Rubén García

83′ 2T – Salió Moi Gómez por Asier Osambela

Amonestados en Osasuna:

45′ 1T Lucas Torró (Conducta antideportiva) y 34′ 2T Valentin Rosier (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Valencia

25′ 1T – Salió Daniel Raba por Jesús Vázquez

66′ 2T – Salió Javi Guerra por Filip Ugrinic

67′ 2T – Salió Luis Rioja por Mouctar Diakhaby

77′ 2T – Salieron Pepelu por Baptiste Santamaria, José Copete por Hugo Duro, Lucas Torró por Jorge Herrando y Aimar Oroz por Raul García

Amonestado en Valencia:

28′ 2T César Tárrega (Conducta antideportiva)

Expulsado en Valencia: