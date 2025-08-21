Osasuna vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

Así llegan Osasuna y Valencia
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Real Madrid.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Sociedad..
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de marzo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y el partido finalizó con un empate a 3.
El local se ubica en el décimo sexto puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|Rayo Vallecano
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Villarreal
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|10
|Valencia
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|16
|Osasuna
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Próximos partidos de Osasuna en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 3: vs Espanyol: 31 de agosto – 11:30 horas
- Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre – 10:30 horas
- Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Valencia en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 3: vs Getafe: 29 de agosto – 13:30 horas
- Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Valencia, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas