Deportes

Osasuna vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

La previa del choque de Osasuna ante Valencia, a disputarse en el estadio el Sadar el domingo 24 de agosto desde las 09:00 horas.

|

Osasuna recibirá a Valencia, en el marco de la fecha 2 de la Liga, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 09:00 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Valencia

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Real Madrid.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Sociedad..

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de marzo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y el partido finalizó con un empate a 3.

El local se ubica en el décimo sexto puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PE).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Barcelona 3 1 1 0 0 3
2 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2
3 Villarreal 3 1 1 0 0 2
10 Valencia 1 1 0 1 0 0
16 Osasuna 0 1 0 0 1 -1

Próximos partidos de Osasuna en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 3: vs Espanyol: 31 de agosto – 11:30 horas
  • Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre – 10:30 horas
  • Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Valencia en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 3: vs Getafe: 29 de agosto – 13:30 horas
  • Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Valencia, según país
  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

