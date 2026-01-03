Osasuna y Athletic Bilbao se repartieron los puntos en un 1 a 1

En el estadio el Sadar, los Rojillos y los Leones sellaron un empate a 1 en el duelo por la fecha 18 de la Liga

A los 33 minutos del primer tiempo, Osasuna tomó la delantera gracias a un gol de Rubén García. No obstante, Athletic Bilbao logró igualar el marcador con un gol convertido por Gorka Guruzeta en el minuto 25 de la segunda etapa.

Gorka Guruzeta se ganó los aplausos con su brillante definición a los 25 minutos del segundo tiempo. Robert Navarro sirvió un centro y el delantero pateó el balón al fondo de la red.

Lucas Torró estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 69 del segundo tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.

Gorka Guruzeta tuvo una gran actuación. El atacante de Athletic Bilbao brilló al convertir 1 gol, patear 5 veces y dar 11 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Lucas Torró. El volante de Osasuna realizó 48 pases correctos y se animó a patear 3 veces.

El DT de Osasuna, Alessio Lisci, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Sergio Herrera en el arco; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando y Javi Galán en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró, Rubén García, Aimar Oroz y Víctor Muñoz en el medio; y Ante Budimir en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Ernesto Valverde salió con una disposición táctica 4-3-3 con Unai Simón bajo los tres palos; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en defensa; Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz y Oihan Sancet en la mitad de cancha; y Iñaki Williams, Gorka Guruzeta y Nico Williams en la delantera.

José Munuera Montero fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Rojillos enfrentarán de visitante a Girona, mientras que los Leones jugarán de visitante frente a Mallorca.

De esta manera el local está en el décimo segundo puesto en el campeonato con 19 puntos, mientras que la visita, con 24, queda en el octavo lugar.

Cambios en Osasuna

75′ 2T – Salieron Rubén García por Kike Barja y Ante Budimir por Raul García

82′ 2T – Salió Aimar Oroz por Moi Gómez

85′ 2T – Salió Valentin Rosier por Iñigo Arguibide

Amonestados en Osasuna:

22′ 2T Jon Moncayola (Conducta antideportiva), 28′ 2T Alejandro Catena (Discutir con un rival) y 31′ 2T Jorge Herrando (Conducta antideportiva)

Cambios en Athletic Bilbao

59′ 2T – Salieron Oihan Sancet por Alejandro Rego, Iñaki Williams por Álex Berenguer y Iñigo Ruiz por Robert Navarro

68′ 2T – Salió Andoni Gorosabel por Jesús Areso

89′ 2T – Salió Nico Williams por Nicolás Serrano

Amonestados en Athletic Bilbao: