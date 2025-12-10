Oscar Gloukh marca un doblete en la victoria 4-2 de Ajax ante Qarabag

En el partido correspondiente a la fecha 6 de la Champions, Oscar Gloukh anotó en dos oportunidades en el triunfo de Ajax sobre Qarabag por 4 a 2. Los goles del partido para el local los anotaron Camilo Durán (9′ 1T) y Matheus Silva (1′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Kasper Dolberg (38′ 1T), Oscar Gloukh (33′ 2T y 44′ 2T) y Anton Gaaei (37′ 2T). Una gran jugada de Ajax, a los 38 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Kasper Dolberg. Sean Steur le cedió el balón al delantero, que sacó un latigazo desde el semicírculo al palo derecho.

El mejor jugador del partido fue Oscar Gloukh. El atacante de Ajax anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 5 oportunidades y efectuó 32 pases correctos.

Anton Gaaei se destacó por su sólida defensa. El defensa de Ajax tuvo un buen nivel al marcar 1 gol, quitar 4 balones y despejar 5 pelotas peligrosas.

El técnico de Qarabag, Gurban Gurbanov, propuso una formación 4-5-1 con Mateusz Kochalski en el arco; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev en la línea defensiva; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir y Emmanuel Addai en el medio; y Camilo Durán en el ataque.

Por su parte, el equipo de Fred Grim salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Vitezslav Jaros bajo los tres palos; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas y Lucas Rosa en defensa; Jorthy Mokio, Kou Itakura y Sean Steur en la mitad de cancha; y Oscar Gloukh, Kasper Dolberg y Raúl Moro en la delantera.

Rade Obrenovic fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Tofiq Bahramov.

El próximo partido de Qarabag en el campeonato será como local ante Eintracht Frankfurt, mientras que Ajax visitará a Villarreal.

Cambios en Qarabag

58′ 2T – Salió Leandro Andrade por Nariman Akhundzade

69′ 2T – Salió Camilo Durán por Olexiy Kashchuk

86′ 2T – Salieron Matheus Silva por Dani Bolt, Pedro Bicalho por Joni Montiel y Elvin Jafarguliyev por Tural Bayramov

Cambios en Ajax

64′ 2T – Salieron Kou Itakura por Youri Regeer y Kasper Dolberg por Don-Angelo Konadu

75′ 2T – Salieron Sean Steur por Davy Klaassen y Raúl Moro por Mika Godts

83′ 2T – Salió Jorthy Mokio por Kian Fitz-Jim

Amonestado en Ajax: