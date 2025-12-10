Oscar Gloukh marca un doblete en la victoria 4-2 de Ajax ante Qarabag

El mejor jugador del partido fue Oscar Gloukh. El atacante de Ajax anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 5 oportunidades y efectuó 32 pases correctos.
Anton Gaaei se destacó por su sólida defensa. El defensa de Ajax tuvo un buen nivel al marcar 1 gol, quitar 4 balones y despejar 5 pelotas peligrosas.
El técnico de Qarabag, Gurban Gurbanov, propuso una formación 4-5-1 con Mateusz Kochalski en el arco; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev en la línea defensiva; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir y Emmanuel Addai en el medio; y Camilo Durán en el ataque.
Por su parte, el equipo de Fred Grim salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Vitezslav Jaros bajo los tres palos; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas y Lucas Rosa en defensa; Jorthy Mokio, Kou Itakura y Sean Steur en la mitad de cancha; y Oscar Gloukh, Kasper Dolberg y Raúl Moro en la delantera.
Rade Obrenovic fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Tofiq Bahramov.
El próximo partido de Qarabag en el campeonato será como local ante Eintracht Frankfurt, mientras que Ajax visitará a Villarreal.
Cambios en Qarabag
- 58′ 2T – Salió Leandro Andrade por Nariman Akhundzade
- 69′ 2T – Salió Camilo Durán por Olexiy Kashchuk
- 86′ 2T – Salieron Matheus Silva por Dani Bolt, Pedro Bicalho por Joni Montiel y Elvin Jafarguliyev por Tural Bayramov
Cambios en Ajax
- 64′ 2T – Salieron Kou Itakura por Youri Regeer y Kasper Dolberg por Don-Angelo Konadu
- 75′ 2T – Salieron Sean Steur por Davy Klaassen y Raúl Moro por Mika Godts
- 83′ 2T – Salió Jorthy Mokio por Kian Fitz-Jim
Amonestado en Ajax:
- 45′ 1T Youri Baas (Sujetar al rival para impedirle avanzar)