Pafos cayó 1-5 ante Bayern Múnich con dos goles de Harry Kane

Dos remates de Harry Kane terminaron impactando en el palo y el volante de Bayern Múnich se quedó con las ganas.
El desempeño Michael Olise lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Bayern Múnich metió 1 gol, efectuó 45 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 4 disparos.
También tuvo buen desempeño Harry Kane. El volante de Bayern Múnich anotó 2 goles, realizó 22 pases correctos y se animó a patear 5 veces.
El DT de Pafos, Juan Carcedo, presentó una disposición táctica 3-4-3 con Michael Neofytos en el arco; Derrick Luckassen, David Goldar y David Luiz en la línea defensiva; Jajá, Pepe, Ivan Sunjic y Kostas Pileas en el medio; y Mislav Orsic, Anderson Silva y Vlad Dragomir en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Vincent Kompany salió con una disposición táctica 4-5-1 con Manuel Neuer bajo los tres palos; Konrad Laimer, Kim Minjae, Dayot Upamecano y Raphaël Guerreiro en defensa; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz en la mitad de cancha; y Nicolas Jackson en la delantera.
Manfredas Lukjancukas fue el árbitro escogido para el partido en el Alphamega Stadium.
En la próxima fecha, Pafos visitará a Kairat Almaty y B. Múnich jugará de local frente a Club Brugge.
Cambios en Pafos
- 58′ 2T – Salieron Jajá por Nany Dimata y Anderson Silva por Mons Bassouamina
- 59′ 2T – Salió David Luiz por Bruno Langa
- 65′ 2T – Salió Vlad Dragomir por Domingos Quina
- 78′ 2T – Salió Kostas Pileas por Ken Sema
Amonestado en Pafos:
- 0′ 2T Mislav Orsic (Simular una infracción)
Cambios en Bayern Múnich
- 45′ 2T – Salió Luis Díaz por Serge Gnabry
- 63′ 2T – Salió Harry Kane por Sacha Boey
- 72′ 2T – Salieron Michael Olise por Lennart Karl y Dayot Upamecano por Jonathan Tah
- 82′ 2T – Salió Konrad Laimer por Tom Bischof