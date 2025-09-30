Pafos cayó 1-5 ante Bayern Múnich con dos goles de Harry Kane

Pafos cayó 1-5 ante Bayern Múnich con dos goles de Harry Kane

Todo lo que dejó el duelo entre Pafos y Bayern Múnich: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Champions.

Harry Kane colaboró con dos tantos en el espectacular triunfo por 5-1 de B. Múnich frente a Pafos, por la fecha 2 de la Champions. El gol del partido para el local lo anotó Mislav Orsic (44′ 1T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Harry Kane (14′ 1T y 33′ 1T), Raphaël Guerreiro (19′ 1T), Nicolas Jackson (30′ 1T) y Michael Olise (23′ 2T). Harry Kane se ganó los aplausos con su brillante definición a los 14 minutos del primer tiempo. Con un centro de Michael Olise, el volante definió con una patada certera en el arco contrario, desde el área grande.

Dos remates de Harry Kane terminaron impactando en el palo y el volante de Bayern Múnich se quedó con las ganas.

El desempeño Michael Olise lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Bayern Múnich metió 1 gol, efectuó 45 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 4 disparos.

También tuvo buen desempeño Harry Kane. El volante de Bayern Múnich anotó 2 goles, realizó 22 pases correctos y se animó a patear 5 veces.

El DT de Pafos, Juan Carcedo, presentó una disposición táctica 3-4-3 con Michael Neofytos en el arco; Derrick Luckassen, David Goldar y David Luiz en la línea defensiva; Jajá, Pepe, Ivan Sunjic y Kostas Pileas en el medio; y Mislav Orsic, Anderson Silva y Vlad Dragomir en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Vincent Kompany salió con una disposición táctica 4-5-1 con Manuel Neuer bajo los tres palos; Konrad Laimer, Kim Minjae, Dayot Upamecano y Raphaël Guerreiro en defensa; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz en la mitad de cancha; y Nicolas Jackson en la delantera.

Manfredas Lukjancukas fue el árbitro escogido para el partido en el Alphamega Stadium.

En la próxima fecha, Pafos visitará a Kairat Almaty y B. Múnich jugará de local frente a Club Brugge.

Cambios en Pafos
  • 58′ 2T – Salieron Jajá por Nany Dimata y Anderson Silva por Mons Bassouamina
  • 59′ 2T – Salió David Luiz por Bruno Langa
  • 65′ 2T – Salió Vlad Dragomir por Domingos Quina
  • 78′ 2T – Salió Kostas Pileas por Ken Sema
Amonestado en Pafos:
  • 0′ 2T Mislav Orsic (Simular una infracción)

Cambios en Bayern Múnich
  • 45′ 2T – Salió Luis Díaz por Serge Gnabry
  • 63′ 2T – Salió Harry Kane por Sacha Boey
  • 72′ 2T – Salieron Michael Olise por Lennart Karl y Dayot Upamecano por Jonathan Tah
  • 82′ 2T – Salió Konrad Laimer por Tom Bischof

