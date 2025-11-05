Pafos derrotó 1-0 a Villarreal con un gol de Derrick Luckassen

En la fecha 4 de la Champions, el choque entre Pafos y el Submarino amarillo que se jugó en el Alphamega Stadium, concluyó con una apretada victoria del equipo anfitrión por 1 a 0. Pafos rompió el empate a cero con Derrick Luckassen, en el minuto 1 del segundo tiempo.

Tras un pase de Ken Sema, el defensor pudo sacar el balón con un remate de cabeza y logró anotar sobre el palo izquierdo de Luiz Reis Júnior.

Pese a que Villarreal tuvo más llegadas, no tuvo su puntería afinada y perdió con un total de 18 remates, de los cuales 9 fueron al arco y 9 acabaron fuera.

El protagonismo de Derrick Luckassen lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Pafos fue importante por convertir 1 gol y quitó 2 pelotas.

También fue clave en el Alphamega Stadium, Pape Gueye. El volante de Villarreal se destacó frente a Pafos ya que dio 48 pases correctos y pateó 5 veces al arco.

El entrenador de Pafos, Juan Carcedo, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Neofytos Michael en el arco; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz y Ken Sema en la línea defensiva; Ivan Sunjic, David Goldar y Pepe en el medio; y Mislav Orsic, Vlad Dragomir y Domingos Quina en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Marcelino García Toral se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Sergi Cardona en defensa; Nicolas Pépé, Dani Parejo, Pape Gueye y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Ayoze Pérez y Georges Mikautadze en la delantera.

El partido en el Alphamega Stadium fue dirigido por el árbitro Sven Jablonski.

Por la próxima fecha, Pafos recibirá a Mónaco. Por otro lado, el Submarino amarillo visitará a Borussia Dortmund.

Cambios en Pafos

71′ 2T – Salió Ken Sema por Kostas Pileas

77′ 2T – Salieron Mislav Orsic por Jajá y Pepe por Anderson Silva

86′ 2T – Salió Domingos Quina por Bruno Langa

Amonestado en Pafos:

24′ 2T Derrick Luckassen

Cambios en Villarreal

55′ 2T – Salieron Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi y Alberto Moleiro por Manor Solomon

62′ 2T – Salieron Ayoze Pérez por Gerard Moreno y Sergi Cardona por Alfonso Pedraza

63′ 2T – Salió Dani Parejo por Santi Comesaña

Amonestados en Villarreal: