Pafos vs Bayern Múnich: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

Pafos y Bayern Múnich se miden en el Alphamega Stadium el martes 30 de septiembre a las 13:00 horas.

Por la fecha 2 de la Champions, Bayern Múnich y Pafos se enfrentan el martes 30 de septiembre desde las 13:00 horas, en el Alphamega Stadium.

Así llegan Pafos y Bayern Múnich

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos terminó con un empate en 0 frente a Olympiacos en la pasada jornada.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich venció 3-1 a Chelsea en la fecha anterior.

Horario Pafos y Bayern Múnich, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

