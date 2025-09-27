Pafos vs Bayern Múnich: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

Así llegan Pafos y Bayern Múnich
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions
Pafos terminó con un empate en 0 frente a Olympiacos en la pasada jornada.
Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions
Bayern Múnich venció 3-1 a Chelsea en la fecha anterior.
Horario Pafos y Bayern Múnich, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas