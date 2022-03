“Messi y Ronaldo ya no son los mejores del mundo, Mbappé está en ese nivel”, opina Gary Neville

“Messi y Ronaldo ya no son los mejores jugadores del mundo . Mbappé está en ese nivel ahora ”, afirmó el ex del Manchester United, quien fue integrante de aquel histórico equipo que ganó el triplete en 1999.

Para el ex lateral de la selección inglesa, tanto el argentino como el portugués aún pueden brillar, sin embargo, ya no son las principales estrellas, “Podemos ver cameos o pequeños cantos de cisne aquí y allá, pero no hay duda de que Ronaldo y Messi están llegando al final de sus carreras, podrían jugar tres o cuatro años más, conociendo su estado físico. Declinar parece una palabra equivocada cuando se habla de dos grandes jugadores, pero no hay duda de que son fuerzas en declive”, argumentó.

Según Neville, Messi y Ronaldo dejaron de ser los fichajes de ensueño de un equipo, “Si le preguntaras a la gente qué jugador en el mundo ficharían si solo pudiera elegir uno, nadie diría Messi o Ronaldo, probablemente dirían Mbappé, Erling Haaland, Mohamed Salah o Robert Lewandowski”, y para el inglés si la gente nombra a otros jugadores “Es la señal más clara de que, si bien estos dos todavía están operando al más alto nivel, se están desvaneciendo de los niveles en los que estaban antes. Ya no son los mejores jugadores en el mundo”, sentenció.

Sin embargo, destacó que si bien considera al francés Kylian Mbappé como el sucesor de ambos, este debe de demostrarlo en el largo plazo, “Para llegar a esos niveles, Mbappé tendrá que ganar tres o cuatro Ligas de Campeones, anotar entre 30 y 40 goles por temporada durante una década, y probablemente deba hacerlo en otro país que no sea Francia”.

Gary Neville comparó a Mbappé con otra figura del futbol francés, “En términos de emoción, en términos de velocidad, Mbappé es absolutamente sensacional. Me recuerda a Thierry Henry“, afirmó.

También opinó sobre otra de las nuevas estrellas del futbol, el noruego Erling Haaland, “Me gusta la personalidad de Haaland. Me gusta el hecho de que no le importa lo que piensen los demás. Tiene un poco de Eric Cantona en él, es la versión moderna si quieres”.

Lee también: El Barcelona empata 0-0 con el Galatasaray en octavos de la Europa League