Palmeiras vs Flamengo: Fecha, horario y todos los detalles de la gran final de la Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores se disputará este sábado 29 de novimebre entre Palmeiras y Flamengo, ambos equipos de Brasil que buscarán conquistar el título más importante a nivel de clubes del continente.

El encuentro entre el Verdão y el Mengão se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Lima, en Perú, sede de esta gran final.

Palmeiras consiguió su pase a la final tras una clasificación histórica, al remontar un 3-0 frente a Liga de Quito, de Ecuador, y ganar 4-0 en un infartante partido de vuelta. Por su parte, Flamengo eliminó al cuadro de Racing, de Argentina, con un marcador global de 1-0 a favor de los cariocas.

Esta final tendrá un aliciente especial: el ganador será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores y el primero de su país en exhibir cuatro trofeos del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Figuras de Flamengo

El Mengão buscará su cuarto título en este certamen, luego de coronarse en el 2022 tras vencer a Athletico Paranaense. El equipo llega con grandes figuras, como los defensas Danilo, Emerson Royal y Alex Sandro; en el mediocampo, el italiano Jorginho y Saúl Ñíguez; y en ataque, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Nicolás de la Cruz y Giorgian De Arrascaeta.

Figuras de Palmeiras

El Verdão buscará la gloria sudamericana, tras haber ganado su última Libertadores en el 2021, precisamente frente a Flamengo. Algunas de sus figuras son Andreas Pereira, Allan Andrade, Vitor Roque, Felipe Anderson y Raphael Veiga, quienes liderarán al equipo en su intento por lograr su cuarto título.

Día y hora de la final de la Copa Libertadores

La gran final se disputará este sábado 29 de noviembre, en el Estadio Monumental de Lima, que albergará su segunda final del certamen. El partido está programado para las 15.00 horas de Guatemala.