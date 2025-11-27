Portugal hace historia: Anísio Cabral guía a los lusos al primer título mundial Sub-17

Con un tanto de Anísio Cabral, una de las sensaciones del torneo, Portugal ganó a Austria (1-0) en la final del Mundial de Catar y se proclamó campeona de la categoría por primera vez en su historia.

José Mourinho tiene una joya en el filial del Benfica. A sus 17 años, Anísio ha demostrado durante toda la Copa del Mundo que, en cualquier momento, podría dar el salto a la élite. No sería extraño que, en breve, empezara a gozar de alguna oportunidad de quien un día fue entrenador del Real Madrid.

Suya fue la diana con la que Portugal introdujo en sus vitrinas, por primera vez, un Mundial Sub-17. La firmó en la primera parte, con incertidumbre y la intervención del VAR, que falló a su favor cuando el árbitro consultó si remató en fuera de juego un centro desde la banda derecha de Cunha Duarte.

Fue su séptimo tanto en el torneo, solo uno menos que los anotados por Johannes Moser, la otra estrella del campeonato. El austríaco perdió el duelo final de goleadores y, aunque ganó la Bota de Oro, no consiguió el trofeo más importante: el título que lo habría acreditado como campeón.

Austria intentó sin éxito contrarrestar el tanto de Anísio y acarició el empate en el minuto 85, cuando Daniel Frauscher estrelló un remate desde fuera del área contra el palo derecho de la portería defendida por Romário Cunha.

Fue el último intento del conjunto centroeuropeo, que también estaba destinado a hacer historia, pues nunca había ganado el Mundial Sub-17.

Anísio, con su gol, lo impidió y coronó a su selección, que hasta este jueves tenía como mayor logro un tercer puesto en la edición disputada en Escocia en el 1989.