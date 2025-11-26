Tabla de posiciones de la Champions: Real Madrid sube, Barcelona se frena y Arsenal domina

La jornada cinco de la Champions League concluyó este miércoles, dejando un panorama más claro sobre los equipos que avanzan con paso firme hacia la clasificación directa a los octavos de final del torneo más importante del Viejo Continente, así como de aquellos que deberán disputar la ronda de playoffs y de quienes ya ven muy complicado avanzar a la siguiente fase.

En este nuevo formato de fase de liga, con una tabla única de 36 equipos, cada punto ha sido crucial para seguir escalando posiciones en la competencia más prestigiosa de Europa.

Los primeros ocho clasificados avanzarán de forma directa a los octavos de final; por su parte del puesto 9 al 24 jugarán un playoff de ida y vuelta, mientras que del puesto 25 al 36 quedarán eliminados de la competición.

De momento, solo un equipo mantiene paso perfecto, con 15 puntos tras cinco jornadas: el Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, que sigue en gran forma y es el único equipo con puntuación ideal. Detrás aparecen PSG, Bayern Múnich, Inter de Milán y Real Madrid, con 12 unidades cada uno. Un poco más atrás se ubican Borussia Dortmund, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City y Atalanta, con 10 puntos cada uno.

En la posición 12 aparece el Atlético de Madrid, con 9 puntos luego de vencer al Inter, mientras que el Barcelona se encuentra en la posición 18, con 7 unidades tras perder contra el Chelsea y ya suman dos jornadas de manera consecutiva sin conocer la victoria.

Por ahora, el Pafos sería el último clasificado a los playoffs, mientras que en la última posición de la tabla general está el Ajax, que ha perdido los cinco encuentros disputados hasta el momento.

La sexta jornada se disputará entre el martes 9 y miércoles 10 de diciembre, cuando los equipos punteros buscarán asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen.