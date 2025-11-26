Champions League: Mbappé un marca póker y salva de un papelón al Real Madrid en Atenas

El astro francés Kylian Mbappé salvó al Real Madrid este miércoles, en la quinta jornada de la Liga de Campeones, luego de anotar cuatro goles en una noche histórica. Con esta actuación, el delantero galo lideró la victoria 3-4 del cuadro merengue sobre el Olympiacos, en Atenas.

En un encuentro vibrante con siete goles, Mbappé brilló en el césped del Pireo, donde, junto con Vinícius, fue la figura de un Madrid plano que, por momentos, estuvo al borde del precipicio.

El equipo blanco presentó una defensa inédita que sufrió ante la embestida de los locales, quienes estuvieron cerca de rescatar el empate en los minutos finales.

El Olympiacos se adelantó en el marcador con una gran jugada que Chiquinho definió de manera magistral, al minuto 8. Sin embargo, al 22 comenzó el festín de Mbappé con su primer gol de la noche, tras un excelente pase de Vinícius. Apenas dos minutos después, al 24, el francés anotó de cabeza, tras un centro preciso de Arda Güler, y al 29 completó su triplete con un gran pase de Camavinga. Así concluyó la primera mitad con un 1-3 favorable al Madrid.

En la etapa complementaria, los griegos recortaron distancias gracias a Irani Taremi, al minuto 52, poniendo el 2-3 momentáneo. Pero al 59, Mbappé volvió a aparecer para marcar su cuarto gol de la noche, consumando su primer poke en la Liga de Campeones y dejando el marcador 2-4. Con la ventaja, los españoles se relajaron, lo que permitió que, al 81, El Kaabi anotara el 3-4, encendiendo la esperanza local.

En los minutos finales, el Olympiacos se volcó al ataque y encerró al Madrid en su área, buscando el empate con insistencia. Sin embargo, los dirigidos por Xabi Alonso resistieron hasta el pitazo final, logrando una victoria histórica: la primera en suelo griego para el club en este torneo. Mbappé, con su actuación estelar, suma ya nueve goles en esta edición.

EL MADRID GANA PERO NO CONVENCE

Los merengues consiguieron el triunfo luego de tres partidos consecutivos sin lograr victoria y se impusieron al Olympiacos en Atenas, en un partido que pintaba para una goleada histórica por parte de los blancos. Sin embargo, los dirigidos por Xabi terminaron pidiendo la hora, con una defensa blanda que ya empieza a preocupar. A nivel colectivo, el cuadro merengue aún no ha encontrado su mejor juego.