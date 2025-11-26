Triunfo de PSG por 5-3 ante Tottenham con hat-trick de Vitinha

Por la fecha 5 de la Champions, el encuentro disputado este miércoles terminó 5 a 3 a favor de PSG. Los goles del partido para el local los anotaron Vitinha, que convirtió un Hat-Trick (44′ 1T, 7′ 2T y 30′ 2T, de penal), Fabián Ruiz (13′ 2T) y Willian Pacho (19′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Richarlison (34′ 1T) y Kolo Muani (4′ 2T y 27′ 2T).

Un momento destacado del partido fue el gol de Fabián Ruiz en el minuto 13 del segundo tiempo. Después de recibir un centro de João Neves, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.

La figura del encuentro fue Vitinha. El volante de PSG se destacó frente a Tottenham ya que convirtió 3 goles, dio 82 pases correctos y pateó 5 veces al arco.

Otro de los futbolistas clave en el estadio el Parque de los Príncipes fue Kolo Muani. El delantero de Tottenham convirtió 2 goles, pateó 2 veces al arco ante PSG y dio 9 pases correctos.

El entrenador de PSG, Luis Enrique, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Lucas Chevalier en el arco; Warren Zaire Emery, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Bradley Barcola, Quentin Ndjantou y Khvicha Kvaratskhelia en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Thomas Frank se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Guglielmo Vicario bajo los tres palos; Pedro Porro, Archie Gray, Micky van de Ven, Cristian Romero y Djed Spence en defensa; Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall y Pape Matar Sarr en la mitad de cancha; y Richarlison y Kolo Muani en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Felix Zwayer.

PSG visitará a Athletic Bilbao en la próxima jornada, mientras que Tottenham recibirá a Slavia Praga en el estadio Tottenham Hotspur Stadium.

Cambios en PSG

45′ 2T – Salió Nuno Mendes por Lucas Hernández

54′ 2T – Salió Bradley Barcola por Lee Kangin

77′ 2T – Salió Quentin Ndjantou por Gonçalo Ramos

78′ 2T – Salió Khvicha Kvaratskhelia por Ousmane Dembélé

93′ 2T – Salió Vitinha por Ilya Zabarnyi

Expulsado en PSG:

47′ 2T Lucas Hernández (Roja directa)

Cambios en Tottenham

74′ 2T – Salió Lucas Bergvall por João Palhinha

75′ 2T – Salió Archie Gray por Mohammed Kudus

82′ 2T – Salió Kolo Muani por Xavi Simons

83′ 2T – Salieron Djed Spence por Destiny Udogie y Pape Matar Sarr por Wilson Odobert

Amonestado en Tottenham: