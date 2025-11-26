Triunfo de PSG por 5-3 ante Tottenham con hat-trick de Vitinha

Un momento destacado del partido fue el gol de Fabián Ruiz en el minuto 13 del segundo tiempo. Después de recibir un centro de João Neves, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.
La figura del encuentro fue Vitinha. El volante de PSG se destacó frente a Tottenham ya que convirtió 3 goles, dio 82 pases correctos y pateó 5 veces al arco.
Otro de los futbolistas clave en el estadio el Parque de los Príncipes fue Kolo Muani. El delantero de Tottenham convirtió 2 goles, pateó 2 veces al arco ante PSG y dio 9 pases correctos.
El entrenador de PSG, Luis Enrique, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Lucas Chevalier en el arco; Warren Zaire Emery, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Bradley Barcola, Quentin Ndjantou y Khvicha Kvaratskhelia en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Thomas Frank se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Guglielmo Vicario bajo los tres palos; Pedro Porro, Archie Gray, Micky van de Ven, Cristian Romero y Djed Spence en defensa; Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall y Pape Matar Sarr en la mitad de cancha; y Richarlison y Kolo Muani en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Felix Zwayer.
PSG visitará a Athletic Bilbao en la próxima jornada, mientras que Tottenham recibirá a Slavia Praga en el estadio Tottenham Hotspur Stadium.
Cambios en PSG
- 45′ 2T – Salió Nuno Mendes por Lucas Hernández
- 54′ 2T – Salió Bradley Barcola por Lee Kangin
- 77′ 2T – Salió Quentin Ndjantou por Gonçalo Ramos
- 78′ 2T – Salió Khvicha Kvaratskhelia por Ousmane Dembélé
- 93′ 2T – Salió Vitinha por Ilya Zabarnyi
Expulsado en PSG:
- 47′ 2T Lucas Hernández (Roja directa)
Cambios en Tottenham
- 74′ 2T – Salió Lucas Bergvall por João Palhinha
- 75′ 2T – Salió Archie Gray por Mohammed Kudus
- 82′ 2T – Salió Kolo Muani por Xavi Simons
- 83′ 2T – Salieron Djed Spence por Destiny Udogie y Pape Matar Sarr por Wilson Odobert
Amonestado en Tottenham:
- 46′ 1T Lucas Bergvall