Panamá fue contundente y goleó 3-0 a El Salvador

Panamá demostró una notable superioridad en la fecha 6 del grupo A al imponerse ante El Salvador por 3-0 en el estadio Rommel Fernández. A los 17 minutos del primer tiempo, César Blackman deslumbró al capturar el balón y con un certero gol de jugada, marcó el primero para su equipo. En el minuto 48 de la misma etapa, Éric Davis agregó otro tanto después de un tiro penal. José Rodrí­guez selló la historia al minuto 40, convirtiendo durante la segunda parte del juego.

César Blackman se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Panamá fue importante por convertir 1 gol.

José Rodrí­guez fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Panamá marcó 1 gol.

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, propuso una formación 4-3-3 con Orlando Mosquera en el arco; César Blackman, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Éric Davis en la línea defensiva; Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Carlos Harvey en el medio; y Azarías Londoño, Cecilio Waterman y Ismael Díaz en el ataque.

Por su parte, el equipo de Hernán Darío Gómez salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Mario González bajo los tres palos; Adán Clímaco, Julio Sibrián, Ronald Rodríguez y Rudy Clavel en defensa; Darwin Cerén, Brayan Landaverde, Herberth Díaz y Jairo Henriquez en la mitad de cancha; y Styven Vásquez y Michell Mercado en la delantera.

El árbitro Héctor Martínez Sorto fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Rommel Fernández.

Cambios en Panamá

59′ 2T – Salió Azarías Londoño por José Fajardo

60′ 2T – Salió Aníbal Godoy por Cristian Martínez

71′ 2T – Salieron Ismael Díaz por Alberto Quintero y Cecilio Waterman por José Rodrí­guez

75′ 2T – Salió Éric Davis por Jorge Gutiérrez

Amonestado en Panamá:

35′ 1T Aníbal Godoy

Cambios en El Salvador

36′ 1T – Salió Darwin Cerén por Elvis Claros

45′ 2T – Salió Rudy Clavel por Josh Pérez

72′ 2T – Salió Adán Clímaco por Noel Rivera

Amonestados en El Salvador: