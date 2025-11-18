Panamá fue contundente y goleó 3-0 a El Salvador

César Blackman se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Panamá fue importante por convertir 1 gol.
José Rodríguez fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Panamá marcó 1 gol.
El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, propuso una formación 4-3-3 con Orlando Mosquera en el arco; César Blackman, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Éric Davis en la línea defensiva; Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Carlos Harvey en el medio; y Azarías Londoño, Cecilio Waterman y Ismael Díaz en el ataque.
Por su parte, el equipo de Hernán Darío Gómez salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Mario González bajo los tres palos; Adán Clímaco, Julio Sibrián, Ronald Rodríguez y Rudy Clavel en defensa; Darwin Cerén, Brayan Landaverde, Herberth Díaz y Jairo Henriquez en la mitad de cancha; y Styven Vásquez y Michell Mercado en la delantera.
El árbitro Héctor Martínez Sorto fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Rommel Fernández.
Cambios en Panamá
- 59′ 2T – Salió Azarías Londoño por José Fajardo
- 60′ 2T – Salió Aníbal Godoy por Cristian Martínez
- 71′ 2T – Salieron Ismael Díaz por Alberto Quintero y Cecilio Waterman por José Rodríguez
- 75′ 2T – Salió Éric Davis por Jorge Gutiérrez
Amonestado en Panamá:
- 35′ 1T Aníbal Godoy
Cambios en El Salvador
- 36′ 1T – Salió Darwin Cerén por Elvis Claros
- 45′ 2T – Salió Rudy Clavel por Josh Pérez
- 72′ 2T – Salió Adán Clímaco por Noel Rivera
Amonestados en El Salvador:
- 46′ 1T Rudy Clavel y 48′ 1T Elvis Claros