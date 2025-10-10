Panamá se quedó con el triunfo 1-0 ante El Salvador con un gol de José Fajardo

José Fajardo se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Panamá mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Otro jugador fundamental en la defensa fue José Córdoba. El zaguero de Panamá fue importante .
El director técnico de El Salvador, Hernán Darío Gómez, planteó una estrategia 4-4-2 con Mario González en el arco; Julio Sibrián, Brayan Landaverde, Ronald Rodríguez y Roberto Domínguez en la línea defensiva; Jefferson Valladares, Darwin Cerén, Mauricio Cerritos y Adán Clímaco en el medio; y Styven Vásquez y Brayan Gil en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Thomas Christiansen se pararon con un esquema 5-4-1 con Orlando Mosquera bajo los tres palos; Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade y Éric Davis en defensa; Édgar Bárcenas, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla y José Rodríguez en la mitad de cancha; y José Fajardo en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Cuscatlán fue Drew Fischer.
El Salvador recibirá a Guatemala en la próxima jornada. Por el lado de Panamá jugará de local frente a Surinam.
Cambios en El Salvador
- 45′ 2T – Salieron Brayan Landaverde por Herberth Díaz y Mauricio Cerritos por Christian Martínez
- 58′ 2T – Salió Christian Martínez por Nathan Ordaz
- 59′ 2T – Salió Styven Vásquez por Josh Pérez
- 77′ 2T – Salió Roberto Domínguez por Noel Rivera
Amonestados en El Salvador:
- 21′ 1T Brayan Landaverde, 26′ 1T Roberto Domínguez, 36′ 1T Mauricio Cerritos y 19′ 2T Herberth Díaz
Cambios en Panamá
- 12′ 1T – Salió José Córdoba por Jiovany Ramos
- 83′ 2T – Salieron José Fajardo por Cecilio Waterman y Édgar Bárcenas por Edward Cedeño
- 91′ 2T – Salieron José Rodríguez por Omar Browne y Cristian Martínez por César Blackman