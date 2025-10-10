Panamá se quedó con el triunfo 1-0 ante El Salvador con un gol de José Fajardo

En el estadio Cuscatlán, Panamá se enfrentó a El Salvador en la fecha 3 del grupo A y logró imponerse con un ajustado marcador a su favor. José Fajardo fue el encargado de convertir para Panamá, en el minuto 10 del segundo tiempo.

José Fajardo se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Panamá mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue José Córdoba. El zaguero de Panamá fue importante .

El director técnico de El Salvador, Hernán Darío Gómez, planteó una estrategia 4-4-2 con Mario González en el arco; Julio Sibrián, Brayan Landaverde, Ronald Rodríguez y Roberto Domí­nguez en la línea defensiva; Jefferson Valladares, Darwin Cerén, Mauricio Cerritos y Adán Clímaco en el medio; y Styven Vásquez y Brayan Gil en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Thomas Christiansen se pararon con un esquema 5-4-1 con Orlando Mosquera bajo los tres palos; Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade y Éric Davis en defensa; Édgar Bárcenas, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla y José Rodrí­guez en la mitad de cancha; y José Fajardo en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Cuscatlán fue Drew Fischer.

El Salvador recibirá a Guatemala en la próxima jornada. Por el lado de Panamá jugará de local frente a Surinam.

Cambios en El Salvador

45′ 2T – Salieron Brayan Landaverde por Herberth Díaz y Mauricio Cerritos por Christian Martínez

58′ 2T – Salió Christian Martínez por Nathan Ordaz

59′ 2T – Salió Styven Vásquez por Josh Pérez

77′ 2T – Salió Roberto Domí­nguez por Noel Rivera

Amonestados en El Salvador:

21′ 1T Brayan Landaverde, 26′ 1T Roberto Domí­nguez, 36′ 1T Mauricio Cerritos y 19′ 2T Herberth Díaz

Cambios en Panamá