Panamá vs El Salvador: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo A

El duelo entre Panamá y El Salvador correspondiente a la fecha 6 del grupo A se disputará en el estadio Rommel Fernández desde las 19:00 horas, el martes 18 de noviembre.

Así llegan Panamá y El Salvador

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Panamá en partidos

Panamá venció 3-2 a Guatemala en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y 3 terminaron en empate. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de El Salvador en partidos

A El Salvador no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 4 ante Surinam. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 2 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de octubre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Panamá.

