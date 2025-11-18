Panamá vs. El Salvador: Sigue en vivo el partido donde los canaleros buscarán definir su pase a la Copa del Mundo

Panamá recibe esta noche en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, al cuadro de El Salvador por la última jornada de las eliminatorias mundialistas.

La selección panameña llega a este encuentro luego de vencer 2-3 como visitante a Guatemala en el estadio El Trébol por la quinta jornada, mientras que El Salvador viene de caer goleado frente a Surinam por un marcador de 4-0.

Para este duelo, el cuadro canalero tiene la misión de conseguir la victoria para mantener vivo el sueño de clasificar al Mundial por segunda ocasión en su historia.

Actualmente, Panamá ocupa la segunda posición del Grupo A, que lidera Surinam con la misma cantidad de puntos, por lo que la diferencia de goles será clave para definir quién obtendrá el pase mundialista. El encuentro está programado para las 19:00 horas entre canaleros y salvadoreños.