Panamá vs Surinam: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A

Así llegan Panamá y Surinam
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Panamá en partidos
Panamá ganó su último duelo ante El Salvador por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 1 gol en contra y 7 a favor.
Últimos resultados de Surinam en partidos
El anterior partido jugado por Surinam acabó en empate por 1-1 ante Guatemala. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y firmaron un empate en 0.
Horario Panamá y Surinam, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas