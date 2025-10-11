Panamá vs Surinam: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A

El próximo martes 14 de octubre, a partir de las 19:00 horas, Surinam visita a Panamá en el estadio Rommel Fernández, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo A .

Así llegan Panamá y Surinam

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Panamá en partidos

Panamá ganó su último duelo ante El Salvador por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 1 gol en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Surinam en partidos

El anterior partido jugado por Surinam acabó en empate por 1-1 ante Guatemala. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y firmaron un empate en 0.

Horario Panamá y Surinam, según país