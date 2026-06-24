Paraguay no perdona: convierte al árbitro salvadoreño, Iván Barton en un ‘Judas Kai’ y quema una piñata con su fotografía

Los paraguayos aprovecharon este miércoles la festividad religiosa de San Juan para cobrarle una factura al árbitro salvadoreño Iván Barton, a quien aún no le perdonan la expulsión de Miguel Almirón durante el partido que Paraguay ganó por 0-1 a Turquía en la Copa del Mundo.

El ajuste de cuentas se produjo a través del llamado 'Judas Kai' o quema de Judas, una de las tradiciones más populares de las celebraciones de San Juan en Paraguay.

En el popular Mercado 4 de Asunción, varios vendedores ambulantes ofrecieron monigotes con el rostro de Iván Barton, considerado actualmente una de las personas menos apreciadas en el país.

"Es el más vendido", dijo a EFE Luis Alberto Torres sobre el muñeco del árbitro salvadoreño, que se comercializaba por 80 mil guaraníes (más de 13 dólares).

Los monigotes simbolizan a Judas Iscariote y son quemados como parte de una tradición que fusiona costumbres católicas y tradiciones paganas de los pueblos originarios.

El promotor cultural Javier Torres explicó que identificar y quemar como Judas a un personaje repudiado permite a los ciudadanos descargar sus frustraciones.

"Cada año se elige un personaje del ámbito político, pero ahora por el Mundial estamos por el árbitro", comentó.

El comerciante, Luis Torres, enseña dos muñecos Judas Kai con los rostros del expresidente paraguayo, Horacio Cartes (i), y el rostro del árbitro salvadoreño, Iván Barton (c), este miércoles en Asunción (Paraguay).(Foto Prensa Libre: EFE)

Barton se ganó el rechazo generalizado en Paraguay por expulsar a Miguel Almirón después de que el futbolista se cubriera la boca para dirigirse a un rival, en aplicación de una nueva normativa de la FIFA.

En ese mismo encuentro, el árbitro también aplicó otras reglas recientes que muchos aficionados paraguayos interpretaron como decisiones que perjudicaron a la Albirroja.

Pese a la polémica, la FIFA respaldó la actuación de Barton al designarlo como árbitro principal del crucial encuentro entre Japón y Suecia por el Grupo F del Mundial.

El organismo también retiró la acreditación al periodista paraguayo Jorge 'Chipi' Vera, quien llamó "ladrón" al árbitro durante su transmisión del partido.

"Iván Barton no está solo"

Cerca del muñeco que representaba al árbitro también aparecían figuras de la política paraguaya, entre ellas el presidente Santiago Peña, el exmandatario Horacio Cartes y el presidente del Congreso, Basilio Núñez.

Sin embargo, según los vendedores, ninguno generó tanto interés como el árbitro salvadoreño.

"Hay varios candidatos (para ser quemados como Judas Kai)", señaló el director de los mercados zonales de Asunción, Alejandro Buzó.

Al convertirse en el favorito para la quema de este año, Iván Barton recibió el simbólico relevo del exsenador paraguayo Javier 'Chaqueñito' Vera, quien había sido uno de los personajes más repudiados en la edición anterior de esta tradición.