¡Partidazo! Atlético de Madrid le ganó 3-2 a PSV

Ricardo Pepi se ganó los aplausos con su brillante definición a los 39 minutos del segundo tiempo. Después de recibir una asistencia de Ivan Perisic, el delantero la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!
El desempeño Alexander Sorloth lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Atlético de Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Julián Álvarez. El atacante de Atlético de Madrid brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 26 pases correctos.
El volante Giuliano Simeone de Atlético de Madrid tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Mauro Junior de PSV a los 46 minutos de la primera etapa.
El DT de PSV, Peter Bosz, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Matej Kovár en el arco; Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski y Anass Salah Eddine en la línea defensiva; Ismael Saibari, Mauro Junior y Joey Veerman en el medio; y Paul Wanner, Guus Til y Couhaib Driouech en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Diego Simeone salió con una disposición táctica 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios y Nicolás González en la mitad de cancha; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en la delantera.
Michael Oliver fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Philips Stadion.
En la próxima fecha, PSV visitará a Newcastle United y el Atleti jugará de visitante frente a Galatasaray.
Cambios en PSV
- 57′ 2T – Salió Yarek Gasiorowski por Armando Obispo
- 58′ 2T – Salió Paul Wanner por Dennis Man
- 72′ 2T – Salió Guus Til por Ricardo Pepi
- 80′ 2T – Salió Couhaib Driouech por Ivan Perisic
Amonestados en PSV:
- 19′ 1T Ismael Saibari (Conducta antideportiva), 33′ 1T Jerdy Schouten (Conducta antideportiva), 40′ 1T Mauro Junior (Conducta antideportiva) y 8′ 2T Yarek Gasiorowski (Conducta antideportiva)
Cambios en Atlético de Madrid
- 68′ 2T – Salió Nicolás González por Conor Gallagher
- 76′ 2T – Salieron Alexander Sorloth por Thiago Almada y Koke por Antoine Griezmann
- 88′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Robin Le Normand
Amonestados en Atlético de Madrid:
- 39′ 1T Diego Simeone (Insultar o desaprobar al árbitro), 1′ 2T Giuliano Simeone (Conducta antideportiva), 4′ 2T Pablo Barrios (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Matteo Ruggeri (Conducta antideportiva)