¡Partidazo! Atlético de Madrid le ganó 3-2 a PSV

El partido disputado en la fecha 6 no salió según las expectativas de PSV, ya que el duelo finalizó con un ajustado marcador de 2-3 a favor del Atleti en el estadio Philips Stadion. Gracias a la determinación y a los goles de Julián Álvarez (36′ 1T), Dávid Hancko (6′ 2T) y Alexander Sorloth (10′ 2T), la escuadra comandada por Diego Simeone convirtió un resultado negativo en uno positivo. PSV había llegado a tomar la delantera momentáneamente con Guus Til (9′ 1T) y Ricardo Pepi (39′ 2T), pero no fue suficiente.

Ricardo Pepi se ganó los aplausos con su brillante definición a los 39 minutos del segundo tiempo. Después de recibir una asistencia de Ivan Perisic, el delantero la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

El desempeño Alexander Sorloth lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Atlético de Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Julián Álvarez. El atacante de Atlético de Madrid brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 26 pases correctos.

El volante Giuliano Simeone de Atlético de Madrid tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Mauro Junior de PSV a los 46 minutos de la primera etapa.

El DT de PSV, Peter Bosz, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Matej Kovár en el arco; Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski y Anass Salah Eddine en la línea defensiva; Ismael Saibari, Mauro Junior y Joey Veerman en el medio; y Paul Wanner, Guus Til y Couhaib Driouech en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Diego Simeone salió con una disposición táctica 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios y Nicolás González en la mitad de cancha; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en la delantera.

Michael Oliver fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Philips Stadion.

En la próxima fecha, PSV visitará a Newcastle United y el Atleti jugará de visitante frente a Galatasaray.

Cambios en PSV

57′ 2T – Salió Yarek Gasiorowski por Armando Obispo

58′ 2T – Salió Paul Wanner por Dennis Man

72′ 2T – Salió Guus Til por Ricardo Pepi

80′ 2T – Salió Couhaib Driouech por Ivan Perisic

Amonestados en PSV:

19′ 1T Ismael Saibari (Conducta antideportiva), 33′ 1T Jerdy Schouten (Conducta antideportiva), 40′ 1T Mauro Junior (Conducta antideportiva) y 8′ 2T Yarek Gasiorowski (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético de Madrid

68′ 2T – Salió Nicolás González por Conor Gallagher

76′ 2T – Salieron Alexander Sorloth por Thiago Almada y Koke por Antoine Griezmann

88′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Robin Le Normand

Amonestados en Atlético de Madrid: