Pelé celebra animado sus 81 años y Santos le rinde homenaje

Sin embargo, ningún diagnóstico fue confirmado luego de que recibiera el alta médica el 30 de septiembre, después de la intervención para extirparle un tumor en el colon que lo dejó por varios días en cuidados intensivos.

Esta semana, el exastro de la Verdeamarela aseguró en sus redes que cada día está “más cerca de anotar un gol”.

La mañana del sábado, los saludos se multiplicaban. El Santos Fútbol Club, donde Pelé brilló y desarrolló su carrera, le deseó “larga vida” y le dedicó un mensaje en las redes: “Feliz cumpleaños (…) Y muchas gracias por existir”.

“Rey, atleta del siglo, el mejor de todos los tiempos, el más grande de la historia. El rótulo puede variar, pero la esencia es siempre la misma: Pelé, Eterno e Infinito”, añadió el club.

El Santos anunció además un homenaje a su ídolo en el partido que jugará esta tarde contra América por el Brasileirao. Los jugadores lucirán en sus camisetas un escudo diseñado en honor a Pelé.

Además, a los 10 minutos de juego, la hinchada cantará el feliz cumpleaños al legendario ‘camisa’ 10, y se mostrarán videos con saludos de personalidades del deporte y la música, detalló Santos.

Meu aniversário está chegando! E aí, já prepararam o bolo?

//

My birthday is coming! So, have you prepared the cake? pic.twitter.com/nL0FsBZsEZ

— Pelé (@Pele) October 22, 2021