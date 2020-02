Pep Guardiola amenaza a Zinedine Zidane en el Santiago Bernabéu

La ida de los octavos de final de la máxima competición continental quedarán completados la próxima semana. El duelo entre el Real Madrid y el City previsto para el miércoles igual que el del Lyon con el Juventus, cerrarán la serie. El martes, el Chelsea recibe al Bayern Múnich y el Nápoli al Barcelona.

Pep Guardiola se interpone otra vez en el trayecto europeo del conjunto de Zinedine Zidane. Sin opciones en la Premier que conquistó el pasado año, el City se aferra al éxito en la Liga de Campeones que nunca ha ganado.

Es un nuevo intento para Guardiola, campeón con el Barcelona en dos ocasiones, en el 2009 y 2011, pero con intentos frustrados en su época de preparador del Bayern Múnich y en los dos últimos cursos, con el conjunto inglés.

El Real Madrid de Zinedine Zidane afronta un momento clave en la temporada. En una misma semana se mide al City en Europa y cuatro días después recibe al Barcelona con el que puja codo con codo por el dominio de LaLiga.

🚨 A blow for Real Madrid as Eden Hazard is diagnosed with a fractured right ankle.

How will they get on in his absence against Manchester City in the #UCL on Wednesday? 🤔 pic.twitter.com/T48zRRKUE9

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2020