Pep Guardiola: “No entiendo que el Real Madrid tenga un día más de descanso”

“No lo entiendo, pero tengo que adaptarme. No puedo luchar contra el calendario. Es lo que hay“, dijo Guardiola en rueda de prensa.

“Estoy seguro de que la Premier League quiere ayudar a sus equipos. No quieren que estemos incómodos, pero es el calendario. Tienes que adaptarte. Hubiera preferido jugar el sábado, claro, pero, ¿qué voy a hacer. Tenemos un día más para recuperarnos para el Everton, pero un día menos contra el Real Madrid“.

El Manchester City y el Real Madrid se enfrentarán el próximo miércoles 17 de mayor en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League después del empate 1-1 que ambos equipos firmaron en el Bernabéu.

