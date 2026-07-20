Perdió el Mundial, pero no el cariño de su gente: así fue el regreso de la selección argentina

El marcador en la final señaló una derrota por 1-0 ante España y frustró el sueño del bicampeonato mundial. Sin embargo, el regreso de la selección argentina mostró una escena distinta a la que suele acompañar las derrotas deportivas: cientos de personas esperaron al equipo en Buenos Aires para agradecerle el torneo realizado.

El avión que trasladó a parte del plantel y al cuerpo técnico aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza durante la tarde del lunes.

Allí, los futbolistas fueron recibidos con una alfombra roja y la interpretación de Muchachos por parte de la banda de Granaderos antes de trasladarse al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Durante el recorrido, pese a la lluvia y al frío, numerosos aficionados se ubicaron a un costado de la carretera con banderas, carteles y fuegos artificiales para saludar a los jugadores.

No era una celebración por un título, sino un reconocimiento a un equipo que volvió a disputar una final del mundo.

La propia AFA resumió el momento con un mensaje sencillo: "La Selección ya está en casa", mientras que la Conmebol destacó el recorrido del equipo y el orgullo que representó para el fútbol sudamericano durante el torneo.

El recibimiento reflejó una relación que la selección argentina ha construido durante los últimos años.

Así recibieron a la Selección Argentina, que apareció en un micro descapotable. 🇦🇷🤍 pic.twitter.com/8cHNAHO7qL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el equipo conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Catar 2022, logros que fortalecieron una conexión con los aficionados que no desapareció después de perder una final.

La muestra más clara llegó apenas unas horas después del partido decisivo.

🇦🇷👏 ¡IM-PRE-SIO-NAN-TE RECIBIMIENTO PARA LA SCALONETA!



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Mientras el resultado deportivo dejaba a Argentina como subcampeona, el mensaje de la afición fue distinto: aplausos en las calles, agradecimiento en las redes sociales y una bienvenida que puso el foco en el recorrido del equipo más que en el desenlace del torneo.

La derrota cerró el sueño del bicampeonato, pero no alteró el vínculo entre la Scaloneta y su gente.

El regreso a casa confirmó que, para muchos argentinos, el reconocimiento al equipo trascendió el resultado de una sola noche.