Perú vs Paraguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

El próximo martes 9 de septiembre, a partir de las 17:30 horas, Paraguay visita a Perú en el estadio el Coloso de José Díaz, por el duelo correspondiente a la fecha 18 .

Así llegan Perú y Paraguay

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Perú en partidos

Perú fue derrotado en el Centenario frente a Uruguay por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Paraguay en partidos

El anterior partido jugado por Paraguay acabó en empate por 0-0 ante Ecuador. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de septiembre, en el torneo CONMEBOL – Eliminatorias Mundial 2026, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 12 puntos (2 PG – 6 PE – 9 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (6 PG – 7 PE – 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Maximiliano Ramírez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Argentina 38 17 12 2 3 22 2 Brasil 28 17 8 4 5 8 3 Uruguay 27 17 7 6 4 10 6 Paraguay 25 17 6 7 4 3 9 Perú 12 17 2 6 9 -14

Horario Perú y Paraguay, según país