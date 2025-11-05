Pese a doblete de Carlos Forbs, Club Brugge empató con Barcelona

En la fecha 4 de la Champions, Club Brugge y los Blaugranas no lograron convertir en el arco rival y acabaron igualados 3-3. Los goles del partido para el local los anotaron Nicolo Tresoldi (5′ 1T) y Carlos Forbs (16′ 1T y 18′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Ferran Torres (7′ 1T), Lamine Yamal (15′ 2T) y Christos Tzolis (32′ 2T, en contra).

Barcelona estuvo cerca de torcer el resultado con dos remates de Jules Koundé que pegaron en el palo.

A pesar de haberlo intentado con más disparos al arco (22) y de ser superior en la posesión del balón 73%, (Barcelona) no pudo con el marcador a su favor y se fue con un empate ante Club Brugge.

El desempeño Carlos Forbs lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Club Brugge metió 2 goles, efectuó 10 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Frenkie de Jong también jugó un buen partido. El volante de Barcelona efectuó 114 pases correctos y recuperó 5 balones.

El estratega de Club Brugge, Nicky Hayen, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Nordin Jackers en el arco; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele y Joaquin Seys en la línea defensiva; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Carlos Forbs, Hans Vanaken y Christos Tzolis en el medio; y Nicolo Tresoldi en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Hans Flick salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Wojciech Szczesny bajo los tres palos; Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García y Alejandro Balde en defensa; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.

Anthony Taylor fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Jan Breydel.

En la siguiente jornada Club Brugge se enfrentará de visitante ante Sporting Lisboa y los Blaugranas disputarán el juego de visitante frente a Chelsea.

Cambios en Club Brugge

77′ 2T – Salieron Nicolo Tresoldi por Romeo Vermant y Carlos Forbs por Mamadou Diakhon

83′ 2T – Salió Raphael Onyedika por Lynnt Audoor

86′ 2T – Salió Lynnt Audoor por Hugo Vetlesen

Amonestados en Club Brugge:

32′ 1T Raphael Onyedika (Conducta antideportiva) y 35′ 2T Mamadou Diakhon (Conducta antideportiva)

Cambios en Barcelona

57′ 2T – Salieron Ferran Torres por Robert Lewandowski y Marc Casadó por Dani Olmo

82′ 2T – Salió Marcus Rashford por Roony Bardghji

92′ 2T – Salió Alejandro Balde por Gerard Martín

93′ 2T – Salió Eric García por Pau Cubarsi

Amonestados en Barcelona: