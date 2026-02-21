Pese a doblete de Federico Viñas, Real Oviedo empató con Real Sociedad

Con dos tantos de Federico Viñas, Real Oviedo empató 3-3 con los Txuri-urdines, por la fecha 25 de la Liga. La visita consiguió ponerse arriba en el marcador y pudo haber cerrado el partido, pero su rival tuvo una notable respuesta que resultó en el empate. Federico Viñas (4′ 2T y 6′ 2T) y Eric Bailly (47′ 2T) permitieron festejar a Real Oviedo, mientras que Orri Óskarsson (18′ 2T y 44′ 2T) y Duje Caleta-Car (41′ 2T) se hicieron presentes para evitar la derrota de Real Sociedad.

Una de las jugadas de Real Sociedad pudo cambiar el marcador cuando Gonçalo Guedes remató al arco en el minuto 98 del segundo tiempo, pero el balón pegó en uno de los palos.

Según las estadísticas, Real Sociedad ha tenido el balón un (59%) en el juego pero no le alcanzó para superar a Real Oviedo.

El desempeño Federico Viñas lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Real Oviedo mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 14 pases correctos.

Orri Óskarsson fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Real Sociedad mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 2 pases correctos.

El estratega de R. Sociedad, Pellegrino Matarazzo, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Alex Remiro en el arco; Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Caleta-Car y Sergio Gómez en la línea defensiva; Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Pablo Marín, Brais Méndez y Gonçalo Guedes en el medio; y Mikel Oyarzábal en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Guillermo Almada salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Aarón Escandell bajo los tres palos; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo y Javi López en defensa; Kwasi Sibo, Nicolás Fonseca, Haissem Hassan, Alberto Reina y Ilyas Chaira en la mitad de cancha; y Federico Viñas en la delantera.

José Munuera Montero fue designado como el árbitro principal del encuentro en Anoeta.

En la siguiente jornada los Txuri-urdines se enfrentará de visitante ante Mallorca y Real Oviedo disputará el juego de visitante frente a Rayo Vallecano.

Con este resultado, el anfitrión acumula 32 puntos a lo largo del certamen y ocupa el noveno puesto. Por su parte, la visita suma 17 unidades y se ubica en el vigésimo lugar.

Cambios en Real Sociedad

45′ 2T – Salió Beñat Turrientes por Yangel Herrera

53′ 2T – Salieron Pablo Marín por Orri Óskarsson y Jon Aramburu por Álvaro Odriozola

55′ 2T – Salió Álvaro Odriozola por Aritz Elustondo

Amonestados en Real Sociedad:

32′ 1T Sergio Gómez (Conducta antideportiva) y 36′ 2T Brais Méndez (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Oviedo

75′ 2T – Salieron Kwasi Sibo por Leander Dendoncker y Alberto Reina por Santiago Cazorla

76′ 2T – Salieron Haissem Hassan por Thiago Fernández y Jon Gorrotxategi por Arsen Zakharyan

83′ 2T – Salió Federico Viñas por Thiago Borbas

91′ 2T – Salió Nicolás Fonseca por Alex Forés

Amonestado en Real Oviedo: