Piqué muestra orgulloso el poema que le escribió su hijo Milán.

El primogénito de Piqué y Shakira ha escrito un poema para su padre. Foto Prensa Libre: Tomado de redes.

La pandemia del coronavirus le ha permitido a los deportistas el estar cerca de sus familias, algo que solo sucede cuando terminan los torneos, pero el aislamiento que ha provocado esta crisis sanitaria hace que nadie pueda salir de casa y que la relación entre ellos sea mas fuerte.

Durante este confinamiento el jugador catalán ha podido estar más tiempo con sus hijos, algo que el menor destaca en el poema que le ha escrito y que Piqué no ha dudado en compartirlo con sus seguidores en la red social twitter.

“Es el mejor amigo que he tenido nunca nunca me deja estar triste ha escrito”, ha puesto Milán en el poema que le ha escrito y que ha titulado Mi papá.

Poem by Milan. So proud of him! 😍 pic.twitter.com/eSNLq8PBvf — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 18, 2020

Este es el poema que ha escrito Milán para Piqué:

Quiero a mi encantador papá. Él siempre me hace feliz.

Es el mejor amigo que he tenido. Nunca me pone triste.

Juega a todos los deportes conmigo y le gusta ir en moto de agua.

A los dos nos gusta subir a los árboles y huir de las abejas.

Inventamos muchas cosas y jugamos al ajedrez como reyes.

Nos gusta saltar a los brazos y luego nos gusta abrazarnos.

Nos gusta montar en bicicleta y hacer caminatas.

Amo a mi encantador padre que siempre me hace feliz.

Muchas personas, dentro de las que se encuentran familiares, amigos y compañeros de equipo y de selección han elogiado el texto que que ha escrito el primogénito de Piqué.

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, el portero Iker Casillas, Nuria Roca Álvaro Morata, Lucas Vásquez, o Maribel, la hermana del tenista Rafael Nadal son algunas de las personalidades y deportistas que ha aplaudido las letras que ha plasmado el mayor de los hijos de Pique y Shakira.