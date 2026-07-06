Pochettino evita culpar el caso Balogun: “No tenemos que buscar excusas”

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, descartó que la controversia por la habilitación de Folarin Balogun haya afectado el rendimiento de su equipo en la derrota 4-1 frente a Bélgica, resultado que dejó al anfitrión fuera del Mundial 2026 en los octavos de final.

“Las actuaciones del exterior no fue una situación que nos afectara como grupo”, afirmó el técnico argentino en conferencia de prensa en Seattle.

Pochettino explicó que el problema principal estuvo en la falta de conexión de su equipo con el desarrollo del partido.

“Nunca estuvimos conectados con el juego (...) nunca seguimos el flujo del partido, incluso cuando anotamos el 1-1, en la siguiente acción encajamos un gol que no debimos encajar”, señaló.

“No fue una excusa”

El entrenador también rechazó usar el caso Balogun como justificación de la eliminación. “No afectó a nuestra actuación. El rendimiento fue como fue y no fue una excusa. No tenemos que buscarlas, no fue nuestro día”, expresó.

Balogun pudo jugar contra Bélgica después de que la FIFA suspendiera la ejecución de la sanción derivada de su expulsión ante Bosnia y Herzegovina, una decisión que provocó reclamos de la Federación Belga de Fútbol.

Pochettino defendió que su función se limitaba al aspecto deportivo. “Mi posición era la de entrenar al equipo y, si Balogun está disponible porque se le ha permitido jugar, no es un problema”, dijo.

“No fuimos lo suficientemente buenos”

Más allá de la polémica, el técnico reconoció la superioridad belga y felicitó al rival por la clasificación.

“Es difícil hacer un comentario, no fuimos lo suficientemente buenos, no tenemos que buscar excusas: no fue nuestro día, no tuvimos el rendimiento que tuvimos que tener ni las cualidades”, afirmó.

😳🇺🇸 Mauricio Pochettino, sobre el caso Folarin Balogun:



“No hay nada que debatir, es para FELICITAR. Esa decisión es FANTÁSTICA. No solo porque tenemos otro jugador, sino por el fútbol”. pic.twitter.com/oHQQ1IomxX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 6, 2026

Pochettino también aseguró que, pese a la eliminación, Estados Unidos dejó bases para el futuro. “Mejorar y crecer no es algo que se da en vertical. Hace un año, antes de empezar el Mundial, nadie creyó en que fuésemos a llegar aquí y jugar contra Bélgica (...) hemos mejorado mucho, pero a veces uno sube y baja, no es un crecimiento lineal”, explicó.

Consultado sobre su continuidad, evitó dar una respuesta definitiva. “Ahora no es el momento de hablar. Es tiempo de evaluar el torneo”, concluyó.