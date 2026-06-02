¿Podrá jugar Neymar en el debut de Brasil? La Canarinha completa su plantel para el Mundial 2026

La selección de Brasil completó este martes su primer entrenamiento en Nueva Jersey, pocas horas después de aterrizar en Estados Unidos, donde se incorporaron los tres últimos convocados: Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, finalistas de la última Liga de Campeones de Europa.

La sesión, cerrada a los medios de comunicación, se llevó a cabo en el Columbia Park, centro de entrenamiento de los New York Red Bulls y base de operaciones de la Canarinha durante el Mundial 2026, que comenzará el jueves de la próxima semana.

Según las imágenes difundidas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el seleccionador Carlo Ancelotti inició la práctica con una charla al grupo, reunido en círculo alrededor del técnico italiano.

La principal novedad fue la presencia de Marquinhos, Martinelli y Magalhães, quienes se perdieron los primeros días de concentración en Río de Janeiro tras disputar el sábado la final de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el París Saint-Germain (PSG).

La única ausencia dentro de la lista de 26 jugadores es Neymar, quien continúa su proceso de rehabilitación tras una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho, situación que pone en duda su presencia en el debut mundialista frente a Marruecos, el próximo 13 de junio.

El combinado ‘verdeamarelo’ se prepara ahora para su último partido amistoso, que disputará el sábado ante Egipto en Cleveland.

Ancelotti tiene previsto realizar algunos ajustes respecto al duelo del pasado domingo ante Panamá, en el que Brasil goleó 6-2 en el estadio Maracaná.

El equipo dejó dudas en la primera mitad, con el once titular en cancha, pero mostró una versión mucho más contundente en el complemento, cuando el técnico italiano realizó diez cambios tras el descanso.

Uno de los movimientos que podría repetirse ante Egipto es en la zaga central, donde Marquinhos y Magalhães apuntan a ingresar en el once inicial en lugar de Léo Pereira y Bremer.

El exentrenador del Real Madrid también evalúa modificar el esquema táctico y dejar atrás el 4-2-4 para reforzar el mediocampo, con un sistema que incluya un delantero centro definido y dos extremos.

Brasil disputará toda la fase de grupos en territorio estadounidense. Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey, luego se medirá a Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará la primera ronda contra Escocia, cinco días después, en Miami.