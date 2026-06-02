“Abuelo, todos estamos contigo”: el emotivo mensaje que hizo llorar a Carlo Ancelotti antes del Mundial 2026

Durante su participación en el programa brasileño Domingão com Huck, el entrenador, reconocido por su serenidad y liderazgo, mostró una faceta más personal al recibir una sorpresa familiar.

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando, a través de una pantalla gigante, aparecieron sus nietos —Alessandro, Andrea, Lucas y Leonardo, entre otros—, quienes le enviaron mensajes de aliento de cara al desafío de dirigir a Brasil en la Copa del Mundo.

"Abuelo, todos estamos contigo, ojalá ganes la Copa del Mundo", expresó uno de los niños, mientras otro le manifestó un deseo futbolístico: "Ojalá venzan a Francia y a España".

La reacción de Ancelotti fue inmediata. Visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas, reconoció que, aunque el futbol ocupa una parte importante de su vida, la familia es su principal apoyo.

"Cuando hablo de mi familia, me emociono", confesó ante el presentador Luciano Huck, y destacó que la estabilidad emocional es un factor importante incluso en la alta competencia.

Un líder de época

Este episodio ha contribuido a acercarlo a una afición brasileña que inicialmente observó con cautela la llegada de un entrenador extranjero.

Ancelotti ha dejado claro que su metodología no se limita al aspecto táctico, sino también a la construcción de relaciones humanas dentro del grupo.

"No quiero soldados en el campo, quiero jugadores convencidos", ha señalado el italiano, quien prioriza el convencimiento de sus futbolistas por encima de las imposiciones.

El legado de un ganador

Carlo Ancelotti llega a esta Copa del Mundo respaldado por uno de los palmarés más destacados en la historia del futbol. Es el único entrenador que ha conquistado la Liga de Campeones de Europa en cinco ocasiones: dos con el AC Milan y tres con el Real Madrid.

A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes como Chelsea, París Saint-Germain, Bayern de Múnich y Real Madrid, consolidándose como un técnico con capacidad para gestionar planteles de alto nivel y conducirlos hacia objetivos comunes.

La meta: el sexto título

Brasil afronta la Copa del Mundo 2026 con una combinación de juventud y experiencia, en busca de poner fin a una espera de 24 años desde su último título mundial, conseguido en el 2002.

Con un estilo pragmático y una disciplina táctica reforzada, Ancelotti asume el desafío como un "privilegio y un honor".

La Canarinha no solo compite contra sus rivales, sino también contra el peso de su propia historia. En ese camino, el entrenador ha encontrado en el respaldo de su familia una fuente adicional de motivación para afrontar la presión de dirigir a la selección más laureada del mundo.