Cuántos títulos mundiales tienen Europa y Sudamérica antes del Mundial 2026

Las selecciones europeas han marcado, hasta ahora, el compás de la Copa del Mundo con sus 12 títulos, un dominio que sigue bajo la amenaza constante de las escuadras sudamericanas, que acumulan 10 coronas y buscan recortar distancias en la edición de 2026.

La hegemonía del Viejo Continente se sostiene en cinco grandes potencias: Alemania e Italia lideran con cuatro títulos cada una, seguidas por Francia con dos, mientras que España e Inglaterra completan la lista con una conquista por lado.

Por su parte, la respuesta de la Conmebol se apoya en la mística de sus tres gigantes históricos. Brasil encabeza con cinco títulos, acompañado por Argentina con tres y Uruguay con dos.

El peso de estas cifras adquiere mayor dimensión al recordar que, en casi un siglo de historia, solo ocho selecciones han logrado proclamarse campeonas del mundo, lo que convierte al torneo en un club de acceso exclusivo.

La tendencia reciente refuerza el dominio europeo. A pesar del título de Argentina en Catar 2022, cuatro de los últimos cinco Mundiales han sido conquistados por equipos de la UEFA.

Esta racha comenzó con Italia en Alemania 2006, continuó con España en Sudáfrica 2010, siguió con Alemania en Brasil 2014 y se consolidó con Francia en Rusia 2018.

Un pulso geográfico

Europa también ha sabido imponer su condición de local, ganando la mayoría de los torneos disputados en su territorio, una ventaja que Sudamérica ha intentado contrarrestar con su tradicional competitividad.

Uno de los grandes desafíos recientes para la Conmebol ha sido la sequía de Brasil, que no levanta el trofeo desde Corea-Japón 2002, trasladando la presión a otras selecciones del continente.

Esta rivalidad histórica ha dejado rezagadas a otras confederaciones. Regiones en crecimiento como África, Asia y la Concacaf aún no han logrado coronar a un campeón del mundo ni consolidarse como finalistas habituales.

La expansión del formato a 48 selecciones, que debutará en Estados Unidos, México y Canadá, ya modificó el mapa competitivo: Europa contará con 16 plazas directas y Sudamérica con seis cupos fijos, ampliando las oportunidades para ambos bloques.

Aun así, persiste la incógnita sobre si otras regiones podrán capitalizar ese crecimiento. Actuaciones como las de Marruecos en 2022 o Corea del Sur en 2002 ofrecen señales de que el panorama podría empezar a cambiar.

Mientras tanto, la UEFA buscará ampliar su ventaja en Norteamérica y reafirmar su condición de potencia dominante, mientras la Conmebol afrontará el desafío de acortar distancias, consciente de que en la mesa de los campeones los lugares siguen siendo limitados.