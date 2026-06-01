Quiénes son los números 10 que ganaron el Balón de Oro y marcaron la historia de los Mundiales

El dorsal 10 posee en el fútbol una mística única, construida a partir de las leyendas que han vestido esa camiseta y la han convertido en un símbolo de talento, liderazgo y grandeza. Su brillo ha trascendido generaciones y ha estado estrechamente ligado a reconocimientos como el Balón de Oro del Mundial, conquistado por figuras como Zinedine Zidane o Lionel Messi.

Fue en Argentina 1978 cuando la FIFA comenzó a otorgar oficialmente el premio al mejor jugador del torneo. Desde entonces se han entregado 12 galardones, en un historial donde una camiseta ha impuesto una hegemonía casi absoluta.

Los portadores del legendario número 10 han ganado siete de esos premios, lo que representa el 58,3 % del total, una cifra que confirma el peso histórico de los grandes conductores del juego en la máxima cita del fútbol.

El primero en inaugurar esta lista fue el argentino Mario Alberto Kempes en 1978. ‘El Matador’ asumió el reto de portar la 10 y guió a la Albiceleste hacia su primer título mundial con goles decisivos.

Ocho años más tarde, en México 1986, Diego Armando Maradona elevó esa herencia a otro nivel, con una actuación inolvidable que combinó genialidad individual y liderazgo colectivo para consagrar a Argentina y consolidar la leyenda del dorsal.

La magia del 10 en el siglo XXI

Pasaron dos décadas para que otra camiseta 10 volviera a dominar el escenario mundialista. Zinedine Zidane lo logró en Alemania 2006, liderando a Francia hasta la final con una exhibición de talento, aunque su torneo quedó marcado por el desenlace ante Italia.

En Sudáfrica 2010, el uruguayo Diego Forlán rompió los pronósticos y se adueñó del premio con la 10 de la Celeste, gracias a su capacidad goleadora y su impacto en la histórica campaña que llevó a su selección hasta las semifinales.

El fenómeno se consolidó en el presente siglo. Lionel Messi obtuvo el galardón en Brasil 2014 tras liderar a Argentina hasta la final, aunque sin poder coronarse campeón.

En Rusia 2018, Luka Modrić heredó esa tradición desde los Balcanes, conduciendo a Croacia hasta su primera final mundialista con un fútbol elegante y dominante que cautivó al mundo.

La obra cumbre llegó en Catar 2022, cuando Messi no solo levantó la Copa del Mundo, sino que también se convirtió en el único jugador en ganar dos Balones de Oro del torneo, reafirmando la conexión histórica entre el dorsal 10 y la excelencia.

De cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la expectativa gira en torno a quién tomará el relevo de esta dinastía en un torneo más exigente, con 48 selecciones y un camino más largo hacia el título.

Las principales figuras del fútbol mundial volverán a portar el número 10 con la ambición de dejar su huella, conscientes de que en un Mundial esa camiseta no es solo un número, sino un símbolo reservado para los elegidos.