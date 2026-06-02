¿Cuándo empieza el Mundial 2026? Las fechas clave de la Copa del Mundo

El futbol mundial se prepara para una nueva fiesta con la Copa del Mundo 2026, un torneo que promete emociones desde el primer minuto.

El certamen comenzará el jueves 11 de junio con un partido cargado de historia: México se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en una reedición del duelo que también abrió el Mundial del 2010.

El encuentro está programado para las 13 horas de Guatemala y marcará el inicio de una edición sin precedentes. Será la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el torneo contará con un formato ampliado. Se disputarán 104 partidos y participarán 48 selecciones, divididas en 12 grupos.

Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, para completar los dieciseisavos de final. Será una Copa del Mundo histórica, con una participación récord de selecciones y un calendario más extenso que en ediciones anteriores.

Fase de grupos: comienza el camino

La fase de grupos se jugará del 11 al 27 de junio. Durante dicha fase, las selecciones buscarán uno de los cupos a la siguiente ronda en un formato que promete intensidad y sorpresas. Los dos mejores de cada grupo avanzan al igual que los ocho mejores terceros de los doce grupos.

Eliminación directa

Tras la fase de grupos, el torneo continuará con las rondas de eliminación directa:

Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio.

Octavos de final: del 4 al 7 de julio.

Cuartos de final: del 9 al 11 de julio.

La recta final

Las instancias decisivas se disputarán a mediados de julio:

Semifinales: 14 y 15 de julio.

Partido por el tercer lugar: 18 de julio.

La Gran final se jugará el 19 de julio en Estados Unidos, a las 13 horas de Guatemala.

Ese día se conocerá al nuevo campeón del mundo o si Argentina logra defender el título y conquistar un nuevo campeonato.

Un Mundial que promete hacer historia

El Mundial 2026 será especial no solo por su formato y organización compartida, sino también por el nivel competitivo y la expectativa que genera entre millones de aficionados en todo el planeta.

Con el Estadio Azteca como escenario del primer partido, el torneo comenzará con un guiño al pasado y la ilusión de escribir nuevas páginas en la historia del futbol.