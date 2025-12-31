Por la fecha 18 se enfrentarán Celta y Valencia

Valencia y Celta se enfrentarán en el estadio el Estadio de Balaídos el próximo sábado 3 de enero desde las 07:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Liga.

Así llegan Celta y Valencia

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta igualó 0-0 frente a Real Oviedo. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 1 gol y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia igualó 1-1 ante Mallorca en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Valencia se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 23 puntos (5 PG – 8 PE – 4 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (3 PG – 7 PE – 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 7 Celta 23 17 5 8 4 1 17 Valencia 16 17 3 7 7 -10

Próximos partidos de Celta en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Valencia, según país