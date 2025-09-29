Por la fecha 2, Napoli recibirá a Sporting Lisboa

Así llegan Napoli y Sporting Lisboa
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions
Napoli buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Manchester City.
Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions
Sporting Lisboa venció en casa a Kairat Almaty por 4 a 1.
Horario Napoli y Sporting Lisboa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas