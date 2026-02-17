Deportes

Por la llave 1, Mónaco recibirá a PSG

Toda la previa del duelo entre Mónaco y PSG. El partido se juega en el estadio Stade Louis II hoy a las 14:00 horas. Será arbitrado por Jesús Gil Manzano.

Por la llave 1 de la Champions se enfrentan hoy Mónaco y PSG, desde las 14:00 horas, en el estadio Stade Louis II. El juez seleccionado para supervisar el partido es Jesús Gil Manzano. Horario Mónaco y PSG, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas