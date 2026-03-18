Por la llave 2 se enfrentarán Liverpool y Galatasaray

Galatasaray se enfrenta hoy a Liverpool. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Cuartos de Final de la Champions. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Anfield a las 14:00 horas.