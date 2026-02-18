Por la llave 6 se enfrentarán Club Brugge y Atlético de Madrid

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA – Champions League 2022-2023, y sellaron un empate en 0.
Glenn Nyberg fue designado para controlar el partido.
Próximo partido de Club Brugge en UEFA – Champions League 2025-2026
- Llave 6: vs Atlético de Madrid: 24 de febrero – 11:45 horas
Próximo partido de Atlético de Madrid en UEFA – Champions League 2025-2026
- Llave 6: vs Club Brugge: 24 de febrero – 11:45 horas
Horario Club Brugge y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas