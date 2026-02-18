Por la llave 6 se enfrentarán Club Brugge y Atlético de Madrid

Todos los detalles de la previa del partido entre Club Brugge y Atlético de Madrid, que se juega hoy desde las 14:00 horas en el estadio Jan Breydel. Dirige Glenn Nyberg.

Hoy se enfrentan Club Brugge y el Atleti por la llave 6 de la Champions. El encuentro tendrá lugar a las 14:00 horas en el estadio Jan Breydel.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA – Champions League 2022-2023, y sellaron un empate en 0.

Glenn Nyberg fue designado para controlar el partido.

Próximo partido de Club Brugge en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Llave 6: vs Atlético de Madrid: 24 de febrero – 11:45 horas
Próximo partido de Atlético de Madrid en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Llave 6: vs Club Brugge: 24 de febrero – 11:45 horas
Horario Club Brugge y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

