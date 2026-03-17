Por la llave 7, Sporting Lisboa recibirá a FK Bodo/Glimt

FK Bodo/Glimt busca quedarse con el triunfo después de la goleada de ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de seguir en el torneo. El partido se disputa en el estadio José Alvalade XXI, hoy, desde las 11:45 horas.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de FK Bodo/Glimt.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Sandro Schärer.

Los resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Fase de Liga : Sporting Lisboa 4 vs Kairat Almaty 1 (18 de septiembre de 2025)

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Los resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

Fase de Liga : Slavia Praga 2 vs FK Bodo/Glimt 2 (17 de septiembre de 2025)

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: Atlético de Madrid 1 vs FK Bodo/Glimt 2 (28 de enero) Play-offs : FK Bodo/Glimt 3 vs Inter 1 (18 de febrero)

: FK Bodo/Glimt 3 vs Inter 1 (18 de febrero) Play-offs : Inter 1 vs FK Bodo/Glimt 2 (24 de febrero)

: Inter 1 vs FK Bodo/Glimt 2 (24 de febrero) Octavos de Final: FK Bodo/Glimt 3 vs Sporting Lisboa 0 (11 de marzo)

Horario Sporting Lisboa y FK Bodo/Glimt, según país