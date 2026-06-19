¿Por no parar de marcar? que provocó la discusión entre los técnicos de Qatar y Canadá tras el 6-0 en el Mundial 2026

Canadá dio un golpe de autoridad el pasado 18 de junio al golear 6-0 a la selección de Qatar en el Mundial 2026, lo que lo posiciona en el primer lugar del Grupo B, con 4 unidades y 7 goles a favor.

Es la segunda goleada registrada en esta edición del Mundial 2026, ya que, de momento, el partido que ha registrado la mayor cantidad de goles es el de Alemania contra Curazao, donde el conjunto europeo goleó 7-1 al país caribeño.

Sin embargo, en el partido del pasado jueves, además de la goleada canadiense, también se vivieron momentos de tensión tras finalizar el encuentro.

Lo que se suponía sería un momento de celebración para los canadienses terminó con un tenso episodio en el que los entrenadores de ambos equipos, Jesse Marsch y Julen Lopetegui, tuvieron un fuerte cruce.

En redes sociales se observa el momento en que ambos técnicos se saludan luego del partido. Sin embargo, se ve cómo Lopetegui empieza a discutir con el técnico canadiense, por lo que se aleja y levanta las manos en señal de rechazo.

UN ENTREDICHO ENTRE LOS TÉCNICOS DE QATAR Y CANADÁ DERIVÓ EN UNA BATALLA CAMPAL



Canadá consiguió su primer triunfo mundialista con una goleada 6-0 ante Qatar, pero la fiesta terminó opacada por una batalla campal entre jugadores y cuerpos técnicos al cierre del partido.



El… pic.twitter.com/35LGXsQ7PW — Clarín (@clarincom) June 19, 2026

Sin embargo, el incidente no quedó ahí, ya que las cámaras captaron el momento en que hubo enfrentamientos entre jugadores de Canadá y Qatar.

Esto opacó la celebración de Canadá y, sobre todo, la obtención de un importante triunfo por goleada.

Lopetegui enfadado por perder 6-0 con dos jugadores menos. Cómo vas a pedir compasión en un Mundial? pic.twitter.com/fYIhZ0Drel — Fútbol Champagne (@FurboChampagnee) June 19, 2026

Los motivos por los cuales los técnicos discutieron no están claros.

Sin embargo, usuarios en redes sociales tienen la teoría de que Lopetegui le habría recriminado a Marsch su insistencia en presionar y marcar al equipo, aun cuando ya tenía una ventaja amplia en el marcador.

También presumen que Lopetegui le habría dicho a Marsch que era "una falta de respeto" que Canadá siguiera marcando goles cuando la selección de Qatar estaba en inferioridad numérica, ya que, debido a las expulsiones, disputó el encuentro con nueve hombres.

Con este resultado, Canadá lidera el Grupo B con 4 unidades, escoltado por Suiza, también con cuatro puntos, mientras que Qatar y Bosnia ocupan los últimos puestos del grupo, con un punto cada uno.

Lea también: Canadá brilla con goleada y México clasifica a la segunda ronda en el Mundial 2026













