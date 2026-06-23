Por qué Didier Deschamps dejó la concentración de Francia en el Mundial 2026

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Por qué Didier Deschamps dejó la concentración de Francia en el Mundial 2026

Francia confirma la ausencia de Didier Deschamps para el partido contra Noruega, donde se definirá quién se queda con el primer lugar del grupo.

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PHILADELPHIA (United States), 22/06/2026.- France's head coach Didier Deschamps looks on ahead of the FIFA World Cup 2026 group stage match France against Iraq, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 22 June 2026. (Francia, Filadelfia) EFE/EPA/WILL OLIVER

Didier Deschamps, no podrá dirigir los entrenamientos previos al partido frente a Noruega ni estará en el banquillo .(Foto Prensa Libre:EFE).

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, no podrá dirigir los entrenamientos previos al partido frente a Noruega ni estará en el banquillo en el último encuentro de la fase de grupos (Grupo I), previsto para el próximo viernes, debido al fallecimiento de su madre.

Según informó este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en un comunicado, el técnico regresó a Francia tras conocer la noticia en horas de la mañana, con el fin de acompañar a su familia y asistir al funeral.

Por este motivo, Deschamps no participará en la preparación inmediata del compromiso correspondiente a la concentración del equipo francés.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, quien se encuentra junto a la selección durante el Mundial en Estados Unidos, indicó que el entrenador dejó al mando del grupo a su asistente Guy Stéphan, quien asumirá las funciones técnicas hasta su regreso.

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En el comunicado, la Federación Francesa de Fútbol expresó su apoyo al seleccionador y a su familia “en este momento tan doloroso”, además de reiterar el respaldo institucional de toda la organización.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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